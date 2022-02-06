Сказочный спектакль «Щелкунчик» представят в «Астана Балет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 и 12 февраля в театре «Астана Балет» состоится ежегодный показ балета «Щелкунчик» Петра Чайковского в выразительной и яркой редакции Василия Вайнонена. Артисты столичного театра приглашают юных ценителей искусства и их родителей на самый уютный и волшебный спектакль в сопровождении симфонического оркестра театра под руководством маэстро Армана Уразгалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Балет-феерия в постановке народной артистки России Алтынай Асылмуратовой, в котором заняты не только артисты театра «Астана Балет», но и учащиеся Казахской национальной академии хореографии, со дня премьеры стал самым ожидаемым событием культурной жизни города.

Зрители всех возрастов с неизменным восторгом смотрят знаменитый спектакль, поставленный по сказке Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Это романтическая история любви и дружбы, торжество добра и счастливый финал, но попереживать за героев все же придется.

Волшебство рождается на сцене театра всякий раз, как звучат первые такты замечательной, наполненной глубоким смыслом музыки Чайковского: царит атмосфера праздника, пронизанная надеждой, светом и добром, горит огнями новогодняя елка, оживают куклы…

В разные дни заглавные партии исполнят: Машенька - Назерке Аймухаметова и Каламкас Орынбасарова, Щелкунчик – Сундет Султанов и Айдан Калжан.

В «Щелкунчике» есть все, чтобы снискать любовь как самой искушенной, так и абсолютно неподготовленной публики: яркость музыкальных форм, пышность сценического оформления и красота исполнительского искусства.

Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.