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вчера 23:53
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Сказочный спектакль «Щелкунчик» представят в «Астана Балет»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 и 12 февраля в театре «Астана Балет» состоится ежегодный показ балета «Щелкунчик» Петра Чайковского в выразительной и яркой редакции Василия Вайнонена. Артисты столичного театра приглашают юных ценителей искусства и их родителей на самый уютный и волшебный спектакль в сопровождении симфонического оркестра театра под руководством маэстро Армана Уразгалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.
Балет-феерия в постановке народной артистки России Алтынай Асылмуратовой, в котором заняты не только артисты театра «Астана Балет», но и учащиеся Казахской национальной академии хореографии, со дня премьеры стал самым ожидаемым событием культурной жизни города.
Зрители всех возрастов с неизменным восторгом смотрят знаменитый спектакль, поставленный по сказке Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Это романтическая история любви и дружбы, торжество добра и счастливый финал, но попереживать за героев все же придется.
Волшебство рождается на сцене театра всякий раз, как звучат первые такты замечательной, наполненной глубоким смыслом музыки Чайковского: царит атмосфера праздника, пронизанная надеждой, светом и добром, горит огнями новогодняя елка, оживают куклы…
В разные дни заглавные партии исполнят: Машенька - Назерке Аймухаметова и Каламкас Орынбасарова, Щелкунчик – Сундет Султанов и Айдан Калжан.
В «Щелкунчике» есть все, чтобы снискать любовь как самой искушенной, так и абсолютно неподготовленной публики: яркость музыкальных форм, пышность сценического оформления и красота исполнительского искусства.
Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
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