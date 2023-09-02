Сказочный балет «Золушка» представят в «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сказочный балет «Золушка» в хореографии Раймондо Ребека представят вниманию публики 15 сентября в «Астана Опера». Это будет первое выступление балетной труппы в XI театральном сезоне после летнего перерыва. Наряду с артистами балета в спектакле принимает участие Симфонический оркестр театра под руководством заслуженного деятеля Казахстана дирижера-постановщика Абзала Мухитдина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.



«Мы очень рады встрече с любимыми зрителями в новом балетном сезоне. Он откроется одним из самых ярких спектаклей, вошедших в прошлом году в репертуар нашего театра, - балетом «Золушка». Думаю, отличной новостью для всех казахстанских ценителей искусства станет и то, что 30 сентября состоится премьера романтического балета Г. Левенскольда «Сильфида». Также этой осенью зрители смогут увидеть на сцене «Астана Опера» долгожданный балет «Бетховен – Бессмертие – Любовь» в обновленной хореографии на музыку Л. Бетховена, а также поклонников высокого искусства ждут репертуарные спектакли и полюбившиеся всем гала-вечера», - отметила художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратова.

Стоит напомнить, что именно в это время в прошлом году в «Астана Опера» активно готовилась к мировой премьере балета «Золушка». Театральные цеха: бутафорский, декорационно-поделочный, пошивочный, обувной и другие подразделения создавали необходимые декорации и реквизит для спектакля. А балетная труппа под руководством Алтынай Асылмуратовой с большим вдохновением занималась реализацией идей балетмейстера-постановщика Раймондо Ребека. Премьерный спектакль, родившийся в результате больших трудов, восхитил публику. Его сценография, световое оформление, костюмы и реквизит, кинематографические приемы произвели на зрителей непередаваемое впечатление. И теперь «Золушка», получившая достойную оценку публики и музыкальных критиков, откроет новый балетный сезон «Астана Опера».

Гениальная музыка С. Прокофьева гармонично сочетается в спектакле с мелодиями Джимми Дюранта, Билли Рэя Сайруса, Луи Армстронга. Следует отметить, что хотя балет «Золушка» основан на одноименной старинной сказке, он пришелся по вкусу современной публике. Потому что балетмейстер Р. Ребек и его команда создали совершенно новое произведение, адаптированное к современности. В творческой коллаборации принимали участие дирижер-постановщик Абзал Мухитдин, сценограф Йоко Сеяма, художником по свету Тим Вацлавек, художник по проекциям Серджио Металли, художником по костюмам Франсуа-Ноэль Шерпин, ассистент дирижера Руслан Баймурзин и технический руководитель проекта Виктор Караре.

Совсем скоро 15 сентября партию Золушки представит ведущая солистка балета, заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева. Галымжан Нурмухамет воплотит образ принца, Султанбек Гумар – доброго ангела, Асель Шайкенова исполнит партию мачехи. Сводная сестра Чихунья - Молдир Шакимова, Сводная сестра Сладкоежка – Анель Ескалиева и другие.

Таким образом, открыв занавес нового театрального сезона, «Астана Опера» вступает во второе десятилетие. Столичный театр продолжит экспериментировать и искать новые способы выражения идей, представляя классические, современные и национальные образцы шедевров оперного и балетного жанров.