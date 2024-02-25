Сказочный балет «От қыз» представит театр «Астана Балет»

2 марта «Астана Балет» вновь представит зрителям яркую премьеру XI театрального сезона – балет «От қыз» в хореографии Мукарам Авахри на музыку Карины Абдуллиной, автором либретто выступил Бахыт Каирбеков. Спектакль пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра под руководством главного дирижера Армана Уразгалиева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу театра.

- Когда мы решили поставить детский спектакль по мотивам казахских мифов и легенд, Бахыт Каирбеков буквально в двух словах наметил сюжет сказки об изумрудной травинке, принцессе От, которая своей необыкновенной силой преодолевает все удары стихии и судьбы, являя собой символ витальности кочевого народа, – поделилась воспоминаниями о рождении этой идеи Мукарам Авахри.

Сюжет балета повествует об истории, произошедшей в стране Высоких Трав, где смелый юноша Мерген вместе с юной и доброй принцессой От и ее родителями богиней солнца Кунсулу и отцом Тенгри спасли землю от потопа и замерзания, от злых намерений Змееголового Жута. Как в любой сказке, добро в итоге побеждает зло, раскрывая перед зрителем удивительный мир добродетели и волшебства.

- Это вторая работа композитора Карины Абдуллиной в нашем театре, и здесь стояла более сложная задача – создать музыкальную партитуру, где раскроются портреты героев с яркими характеристиками, а также основные темы постановки. Музыка балета получилась действительно живописная, в ней хорошо слышны национальные темы, она отличается ритмичностью и простотой запоминающихся мелодий, – отмечает художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

Сценография балета получилась красочной, современной, со множеством интересных технических и мультимедийных решений, а костюмы – невероятно стильными. И, конечно, важнейшей частью этого произведения является хореография. Пластические находки Мукарам Авахри в массовых сценах и лирических дуэтах пронизаны красотой и эстетикой, а простота движений контрастирует с их наполненностью, что придает образам особую выразительность.

Главные партии исполнят: От қыз – Дарина Кайрашева, Мерген – Ерканат Ермагамбет, Мерген-сурок – Артемий Сеялов, Дух Ветра – Уэсли Карвальо, Богиня Луны – Риза Канаткызы, Богиня Солнца – Айгерим Келемеденова.