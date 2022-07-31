31 Июля 2022 19:00

Сказочная усадьба – жительница Петропавловска поменяла городскую жизнь на дачную

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Петропавловска Ирина Фишбух два года назад кардинально изменила свою жизнь. Девушка купила дачу, развела необычных кур, козочек и фазанов и переехала из городской квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

История И.Фишбух про то, как меняется мировоззрение, система ценностей, про трудолюбие и желание воплотить идеи в реальность. За два года из заброшенного дачного участка, где впору было снимать фильмы ужасов, она создала сказочный домик и мини- фермой с необычными породами кур и коз.

«Всю жизнь я жила в режиме нон-стоп. Просыпалась, ехала на работу, приезжала в квартиру переночевать и снова по делам. Когда нас всех закрыли на карантин в 2020 году, я оказалась без работы. Никуда ехать не нужно, телефон молчит. Это был настоящий стресс. Подумала, что нужно жить на земле. Людям, живущим в частных домах, можно сказать, повезло. Они могли гулять в своем дворе. Начала искать дачу в разных кооперативах, пригородных поселках и деревнях. Потом увидела этот участок и влюбилась в него. Дача стояла заброшенной 20 лет. Владелец у нее был, конечно, но не использовал участок. Он был весь заросший. Мне сразу понравились сосны. Я считаю, что всегда можно что-то достроить, все привести в порядок, а вырастить дерево – не так просто. Когда делали ремонт в домике на втором этаже и сняли окно, я трогала лиственницу и думала, что только ради этого можно было купить участок», - делится Ирина.

Дачу девушка купила в конце лета. Начала ремонт в доме и на участке. Все дачники готовились съезжать, а у Ирины все работы в разгаре. Она не захотела уезжать на осень-зиму в город. Но энтузиазма хватило только до 1 декабря. Дом снаружи утеплить не успели. Мощности парокапельных батарей тогда не хватило. Померзнув с собаками и кошками несколько дней, собрала их и вернулась в город. Птиц и козочек тогда еще не было.

За два месяца строители утеплили стены и крышу, обшили дом. В феврале Ирина снова перебралась в свой загородный домик. С этого времени не уезжала. Весной уже завела птицу. Курятника не было и клетки с птенцами стояли прямо в доме. На 30 «квадратах» уместились хозяйка и все ее питомцы. Птичник по эскизу Ирины изготовили в Костанае на базе модульной передвижной бани. Местные строители соорудили на месте крыльцо и выгул для птиц.

Ирина выращивает несколько редких для нашего региона пород кур, фазанов и перепелов. Есть еще камерунские карликовые козы. Невероятно дружелюбные и общительные. Для них на участке построили козлятник. На Наурыз родился Прошка с сердечком на белом боку. В области таких коз нет, Ирина консультировалась с заводчиками из южных регионов страны. Сейчас для животных строят летний загон, чтобы они могли гулять самостоятельно.

В вольере три породы фазанов: золотой, лимонный и румынский. Они настоящее украшение участка.

«Перелиняли уже и стали красивыми. Первый раз золотые фазаны окрасились в такой яркий цвет. Птичка сама по себе диковатая. Они некоммуникабельные. Если фазан вылетел, его не поймать. Поэтому у меня стоит и пружина, и крючок. Птица очень с ильная. Удержать их тяжело, очень мощные, несмотря на небольшой размер. Могут выбить дверь. У них большой размах крыла, хорошо прыгают. Весной самцы начали драться, пришлось надевать специальные очки, чтобы зайти к ним. Любят укрытия. Зимой остаются в этом же вольере. Только закрываю его со всех сторон поликарбонатом. Крыша тоже из этого же материала. Он прозрачный, хорошо пропускает солнечные лучи и в вольере тепло. Фазанам важно отсутствие сквозняков. Зимой не несутся. У них, как и у павлинов самцы красочные, самочки невзрачные», - говорит И. Фишбух.

В птичнике куры породы лакеданзи, карликовые бентамки, павловские, китайские шелковые, мараны.

Лакеданзи отличаются тем, что у них черное мясо, черная кожа и черная кость. Они несут голубые яйца, которые не содержат холестерина. Мясо кур считается чуть ли не целебным. Ирина говорит, что они диковатые, некоммуникабельные, но не агрессивные. С хорошим иммунитетом. Яйца привозила из России, выводила их в инкубаторе.

Курицы породы маран несут пасхальные яйца – красно-коричневого цвета.

Павловские куры отличаются декоративной внешностью. Такие куры с прической.

Карликовые бентамки - маленького размера и несут крохотные яйца.

Китайские шелковые куры весьма необычные. У них особенное строение пера, они

пушистые и наощупь действительно шелковистые. Отличаются они еще и тем, что у

породы пять пальцев на лапах. У них тоже черное мясо, кожа и кость. Птички коммуникабельные, не боязливые, дружелюбные, идут на руки. Их можно смело

погладить.

Разводит Ирина манчжурских перепелов. Выводила сама в инкубаторе, привозила яйца из Алматы. Скоро на участке появятся перепела породы селадон. Они будут нести яркие голубые яйца.

Есть у Ирины утята породы агидель, индоутята. В искусственном пруду в центре участка плавают уже взрослые птицы.

Пруд, кстати, сначала предназначался не уточкам, которые сейчас в нем с удовольствием плескаются. Когда вспахали участок, оказалось, что одна его часть гораздо ниже и нужно было завезти 2-3 машины земли. Ирина посчитала, что гораздо целесообразнее и экономичнее сделать в центре пруд и этой землей отсыпать низину. Первый год в пруду росли нимфеи – водяные лилии. На следующий у пруда появился подиум и домик для уточек.

«Знаний никаких не было. Стала общаться с фермерами, кто держит таких же птиц. Многие ведут блоги, рассказывают о своих питомцах. Камерунских козочек увидела у девушки-блогера из России. Долго искала, нашла у нас в Казахстане. Пространство попыталась организовать так, чтобы времени на уход за птицами и козами тратилось меньше. В птичнике у каждой клетки стоит бак с кормом. Здесь же – бочка с водой. То же самое в козлятнике. Ирина говорит, что уходит буквально 15-20 минут на то, чтобы всех накормить. Тогда можно ехать спокойно на работу. Для кур и переполов, фазанов корм разный. Подобрала оптимальный российского производителя. Зимой подкармливаю птицу рыбой, творогом, молотой морковью», - отмечает И. Фишбух.

По двору свободно разгуливает большой с ярким оперением петух породы кохинхин и индюшка. Ходят буквально по пятам, очень общительные.

У Ирины есть еще кот и кошка, собаки в доме и на улице. Для кошек, которые весной любят погулять по улице допоздна, сделали крохотный домик. Дворняжку Линду Ирина нашла на улице, овчарка Герда – еще четырехмесячный щенок. Собаки дружат и охраняют участок и его владелицу.

Не могла не спросить Ирину, как она привыкала к жизни без благ цивилизации и не страшно ли ей здесь.

«Для меня не было проблемой привыкнуть к отсутствию городских удобств. Из крана не течет вода и нет душа – мизер, по сравнению с тем, что я приобрела, когда переехала сюда. Я не считаю, что мой дом – это только 30 квадратных метров. Это все 14 соток. Здесь всегда есть чем заняться, чистый и свежий воздух. Неоценимая польза для здоровья. Из скважины вода использую для бани, мыться посуды, кормления птиц и козочек. Воду для питья и приготовления пищи привозит из города. Свет здесь круглый год. На случай отключения электроэнергии есть генератор. Дорогу чистят круглый год. Две зимы провела в своем домике. В поселке еще есть семьи, которые тоже живут здесь круглый год. Не знаю, чего больше бояться: скопления людей или жизни на природе. У меня собаки, в поселке постоянная охрана», - улыбается Ирина.

Отапливаются птичник, козлятник и дом парокапельными батареями.





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