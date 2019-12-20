Сказку под куполом цирка подарил детям на Новый год Фонд Первого Президента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Настоящее волшебство подарил Фонд Первого Президента ребятам из Алматы и Алматинской области. Завораживающие трюки, лазерное шоу, яркие костюмы и зажигательная музыка — на манеже Казахского государственного цирка гимнасты, акробаты и эквилибристы представили сказку «Щелкунчик и Мышильда», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФПП.

—Новый год — это время исполнения желаний, волшебства и радости. И пусть всё, что вы загадали, всё, чего так искренне хотите, о чём мечтаете, обязательно исполнится. Человек, окрылённой заветной мечтой, может изменить не только себя, но и весь мир. Уверена, что у каждого из вас — большое светлое и созидательное будущее, — поздравила собравшихся на праздник детей старший координатор проектов Фонда Гульнара Ершиманова.





Старая добрая история о победе добра над злом заиграла новыми красками. Артистам цирка и животным удалось удивить юных зрителей уже с первых минут. Сказочное представление развернулось на сцене, в зале и воздухе. А гвоздём новогодней программы стала приглашённая из Большого Московского цирка клоунесса Оксана Нескладная.

— Цирковое представление «Щелкунчик и Мышильда» было прекрасным. Нам с младшей сестрой очень понравились клоунесса, собачки, которые танцевали, и мишки, катающиеся на самокате. Мы играли в мячики всем залом. Было очень весело и интересно, — поделилась впечатлениями учащаяся одной из алматинских гимназий Зере Ошибаева.

Шоу действительно поразило своей уникальностью и подачей. Щелкунчик-эквилибрист, выполняющий непростое сальто, и четвероногие артисты, представившие необычные номера, не оставили равнодушным никого.





Примечательно, что формат мероприятия носил инклюзивный характер. В нём приняли участие как обычные дети, так и их сверстники с особенностями развития. Программа интерактива составлена таким образом, что в ней были задействованы все без исключения.

— Шоу было очень яркое, красочное, музыкальное. Мне очень понравилось. Было так здорово, как будто я и вправду побывала в гостях у Щелкунчика, сражалась вместе с ним с мышиным королем, и искренне радовалась победе. Всю эту волшебную историю дополняли акробаты, танцоры, клоунесса, дрессированные медведи, собачки и кошечки, — сказала Златослава Беличенко, ученица 4-го класса из села Алмалыбак Карасайского района.

Гости циркового представления насладились не только любимой сказкой, но и унесли с собой массу положительных эмоций и впечатлений. А Дед Мороз со Снегурочкой вручили каждому ребёнку новогодние подарки.











