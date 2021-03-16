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    19:00, 15 Март 2021 | GMT +6

    Сказки от Алинки: карагандинский автор презентовала новые книги для детей

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сразу шесть новых книг из серии «Читаем вместе» - «Придумки от Алинки» представила карагандинский автор Наталия Инжевская, член Союза журналистов и Союза театральных деятелей Казахстана. Встреча с юными читателями и их родителями прошла в областной детской библиотеке имени Абая города Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего в серии о девочке Алинке 20 книжек. Свет уже видели 10 из них. Рассчитаны произведения на дошкольный и младший школьный возраст.

    «Объединяет все книги главный персонаж. Это необыкновенно рыжеволосая, кучерявая, озорная и любознательная девочка Алинка. Она рассказывает в стихах истории для ребят. Делится впечатлениями, предостерегает, как, например, в книге «Про пожар». Отлично образ девочки передан художником-иллюстратором Роксаной Петровой», - говорит Наталия Инжевская.

    По её словам, писать для детей не составляет труда, ведь во время создания историй она ощущает себя ребёнком. Именно поэтому её книги и пользуются успехом у ребят.

    Книг из этой серии в свободной продаже нет. Весь тираж расходится по детским домам и библиотекам.

    «2021 год объявлен Годом детского и юношеского чтения. В рамках этого мы запланировали много мероприятий. Одно из них - встреча с карагандинской писательницей Наталией Инжевской. У этого автора очень добрые книги. В них всё продумано до мелочей - и слог, и иллюстрации. Наши читатели с удовольствием читают книги Наталии Инжевской и ждут продолжения», - отметила руководитель библиотеки им. Абая Баян Уатаева.

    Во время встречи Наталия Инжевская не только читала свои книги и рассказывала юным карагандинцам, как они создавались, но и дарила свои произведения.

    Карагандинская поэтесса и прозаик - дипломант всероссийских литературных конкурсов, член Клуба русских писателей Нью-Йорка. Награждена медалями В. Маяковского и А. Ахматовой от российского Союза писателей.


    Теги:
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