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«Скажи: жизнь ворам!»: оскорбление полицейского расследуют в Костанайской области

24 Августа 2021 16:55
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«Скажи: жизнь ворам!»: оскорбление полицейского расследуют в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Видео, размещённое в Instagram-аккаунте, где автор пренебрежительно относится к полицейскому, прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«По данному факту управлением полиции города Костанай начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 378 ч 1 УК РК «Оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей». В настоящее время проводится необходимые следственные мероприятия», - сообщили в полиции.

Здесь же отметили, что санкция статьи предполагает штраф от 80 МРП, либо исправительные работы, либо арест на срок до 20 суток.



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#Костанайская область   #Видео   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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