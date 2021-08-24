«Скажи: жизнь ворам!»: оскорбление полицейского расследуют в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Видео, размещённое в Instagram-аккаунте, где автор пренебрежительно относится к полицейскому, прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По данному факту управлением полиции города Костанай начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 378 ч 1 УК РК «Оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей». В настоящее время проводится необходимые следственные мероприятия», - сообщили в полиции.

Здесь же отметили, что санкция статьи предполагает штраф от 80 МРП, либо исправительные работы, либо арест на срок до 20 суток.



