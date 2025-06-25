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    14:42, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Скажется ли повышение КПН на потребительских кредитах казахстанцев

    Повлияет ли рост корпоративного подоходного налога (КПН) на стоимость потребительских займов? На этот вопрос журналистов в кулуарах Мажилиса ответил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кредит
    Фото: Polisia.kz

    Он напомнил, что в рамках новой нормы сохранена дифференциация налоговой нагрузки для финансовых организаций в зависимости от направления кредитования.

    — КПН для банков мы оставили 20%, для тех, кто финансирует в реальный сектор. При финансировании потребительского сектора — 25%. Это уже норма введена, — сказал министр.

    При этом Жумангарин не считает, что налоговая мера напрямую отразится на ставках для заемщиков. По его словам, текущие процентные ставки и так остаются высокими.

    — Сейчас базовая ставка Национального банка — 16,5%. Ставка беззалоговых кредитов решением правления — 46%, залоговых, если не ошибаюсь, 35%, ипотечные кредиты сейчас Нацбанк снизил до 20%. Никаким образом 16,5% на 45% не влияет, — прокомментировал он.

    Министр также отметил, что объем потребительского кредитования продолжает расти уверенными темпами, особенно с 2022 года.

    Ранее сообщалось, что решение по КПН станет дополнительным стимулом для банков активнее поддерживать отечественное предпринимательство, а также будет способствовать привлечению частных инвестиций и созданию устойчивой экономической среды. 

    Теги:
    Серик Жумангарин Миннацэкономики Кредит Налоги Экономика Мажилис
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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