Скажется ли повышение КПН на потребительских кредитах казахстанцев

Он напомнил, что в рамках новой нормы сохранена дифференциация налоговой нагрузки для финансовых организаций в зависимости от направления кредитования.

— КПН для банков мы оставили 20%, для тех, кто финансирует в реальный сектор. При финансировании потребительского сектора — 25%. Это уже норма введена, — сказал министр.

При этом Жумангарин не считает, что налоговая мера напрямую отразится на ставках для заемщиков. По его словам, текущие процентные ставки и так остаются высокими.

— Сейчас базовая ставка Национального банка — 16,5%. Ставка беззалоговых кредитов решением правления — 46%, залоговых, если не ошибаюсь, 35%, ипотечные кредиты сейчас Нацбанк снизил до 20%. Никаким образом 16,5% на 45% не влияет, — прокомментировал он.

Министр также отметил, что объем потребительского кредитования продолжает расти уверенными темпами, особенно с 2022 года.

Ранее сообщалось, что решение по КПН станет дополнительным стимулом для банков активнее поддерживать отечественное предпринимательство, а также будет способствовать привлечению частных инвестиций и созданию устойчивой экономической среды.