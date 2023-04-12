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Скажется ли на цене на хлеб снижение стоимости зерна – пояснение акимата Астаны

Автор:  
Арайлым Мұрат
12 Апреля 2023, 11:51
Скажется ли на цене на хлеб снижение стоимости зерна – пояснение акимата Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Возможно ли снижение цены на хлеб в связи со снижением стоимости зерна? На этот вопрос ответил заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы действительно наблюдаем, что стоимость зерна упала. Поэтому, чтобы обеспечить город социально-значимым хлебом, заключили договор с крупной мукомольной компанией, которые обеспечат нам 5 тысяч тонн муки, чтобы наши производители хлеба целый год могли продавать социальный хлеб по фиксированной цене 95 тенге на полках магазина», - сказал на брифинге в РСК Максат Жанабаев.

По его словам, в данном направлении работа будет продолжена.

«Мукомольное предприятие будет напрямую поставлять муку предприятиям, которые пекут хлеб», - добавил он.


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