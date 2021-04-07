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    03:30, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Сказания Жамбыла изданы на венгерском языке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международной Тюркской академии 6 апреля при участии министров иностранных дел Венгрии и Казахстана состоялась презентация первого сборника стихов поэта Жамбыла на венгерском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Международной Тюркской академии.

    В сборник «Жамбыл жырлары — Dzsambul muvei», изданный в рамках 175-летия великого степного сказителя, включены стихотворения на казахском языке с переводом на венгерском языке, а также содержательные исследовательские статьи. В составлении и подготовке сборника к публикации принимали участие такие ученые, как Хинаят Бабакумар и Такач Ибойя.

    В презентации книги приняли участие министр внешней торговли и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Республике Казахстан Михай Галошфай, а также представители венгерской делегации, государственные и общественные деятели.


    Теги:
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