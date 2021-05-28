Скатов и Недовесов вышли в четвертьфиналы международных теннисных турниров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские теннисисты Тимофей Скатов и Александр Недовесов вышли в четвертьфиналы международных теннисных турниров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Федерации тенниса Казахстана.

В матче второго круга турнира серии АТР «Челленджер» в португальском Оэйраше Скатов переиграл местного теннисиста Гонсалу Оливейру со счетом 6:3, 6:1.

За 1 час и 17 минут матча Тимофей, находящийся в мировом табеле о рангах на 441 месте, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 8-ми. Его соперник, занимающий 316-е место в рейтинге АТР, сделал четыре эйса, трижды ошибившись при подаче. В личных встречах счет стал 1:0 в пользу Скатова. В 1/4 финала турнира Oeiras Open казахстанец сыграет с испанцем Николасом Санчесом Искиэрдо.

В парном разряде турнира серии ATP 250 в итальянской Парме с призовым фондом около 542 тысяч евро наш Александр Недовесов в дуэте с чехом Романом Жебавы вышел в 1/4 финала, обыграв на старте испанцев Давида Вегу-Эрнандеса и Давида Марреро со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 10:6. Теперь Недовесову и Жебавы предстоит встреча с первым дуэтом турнира, бельгийцами Сандером Жилле и Йораном Флигеном, которые в ноябре прошлого года выиграли первый розыгрыш казахстанского турнира серии ATP 250 «Astana Open» в столице Казахстана.

Еще один казахстанец Андрей Голубев на этом же турнире в тандеме с итальянцем Андреа Вавассори уступил четвертому дуэту соревнования Марсело Аревало (Сальвадор)/Матве Мидделкоп (Нидерланды) - 4:6, 6:7 (4:7).

Не смог порадовать казахстанских болельщиков и Дмитрий Попко. В полуфинале квалификации «Ролан Гаррос» он в двух сетах проиграл испанцу Бернабе Сапате Миральесу. Итоговый счет - 5:7, 0:6. Встреча продлилась 1 час и 23 минуты. За это время Попко оформил один эйс и реализовал два брейк-пойнта.