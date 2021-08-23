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вчера 21:12
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Скатившегося с 25-метровой высоты туриста спасли в горах Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы мужчина восходил на пик Титова и упал, скатившись с высоты около 25 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.
Как сообщили в пресс-службе республиканского оперативно-спасательного отряда, 22 августа им поступило сообщение о пострадавшем туристе. Мужчина восходил на пик Титова и упал, скатившись с высоты около 25 метров. Он смог отправить SMS родственнику, который и вызвал помощь.
«Спасатели поднялись на оперативном автомобиле до горного массива Бастион, затем выдвинулись пешим ходом. Было принято решение обратиться за помощью в «Казавиаспас» для экономии времени, так как путь пешком занимал около четырёх часов. Навстречу пострадавшему вышли сотрудники Службы спасения Алматы, дежурившие на спасательном посту и находившиеся ближе», - рассказали в РОСО.
Облёт результатов не дал. Пострадавшего обнаружили спасатели, мужчина к тому времени замёрз. Накрыв его одеялами, сотрудники Службы спасания и РОСО транспортировали его до Туюксу, где на автомобиле мужчину уже ждал знакомый. Друг в сопровождении спасателей довёз пострадавшего до сотрудников Центра медицины катастроф.
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