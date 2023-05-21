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Скандинавской ходьбой начали заниматься осужденные в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
21 Мая 2023, 21:21
Скандинавской ходьбой начали заниматься осужденные в Караганде Фото: пресс-служба ДУИС по Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Учреждении №36 ДУИС по Карагандинской области и Улытауской области прошел марафон по скандинавской ходьбе среди осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В учреждении минимальной безопасности содержатся осужденные, твердо вставшие на путь исправления, где администрацией учреждения создаются все условия для адаптации к вольной жизни. Помимо основных обязанностей, трудозанятости осужденных, также отбывающих наказание прививают интерес к спорту для дальнейшего поддержания здорового образа жизни. Для этого в учреждении регулярно организуются спортивные мероприятия, такие как футбол, волейбол, гиревой спорт и др.

18 мая отмечался всемирный день скандинавской ходьбы. Скандинавская ходьба - это один из популярных и доступных видов оздоровления на свежем воздухе. Осужденные колонии-поселения решили попробовать себя в новом для них виде спорта. 19 мая в Шахтинске на стадионе «Барыс» прошел марафон по скандинавской ходьбе. Спортивное мероприятие было организовано при поддержке Отдела спорта г. Шахтинск.

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«Скандинавской ходьбой никогда не занимался, но сегодня прошел неплохо, постоянным стимулом для меня было желание обойти других участников. Сегодня мы провели день с пользой для нашего здоровья» - поделился осужденный.

Инструктор отдела спорта перед стартом рассказал осужденным о северной ходьбе, ознакомил со специальными палками и их особенностями, а также научил делать первые шаги по специальной технике. 6 осужденных разных возрастов приняли участие в марафоне на 3 км.

«Приобщение осужденных к здоровому образу жизни является одним из методов воспитательной работы. А внедрение полезных новшеств в образ жизни положительно влияет на их исправление»,- отметил заместитель начальника учреждения майор юстиции Арман Дюсекенов.


Карагандинская область   МВД РК   ДУИС   Караганда  
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