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Скандалом закончился футбольный матч между «Атырау» и «Ордабасы»
22 Июля 2022 23:23

Скандалом закончился футбольный матч между «Атырау» и «Ордабасы»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Скандалом закончилась встреча ФК «Атырау» и «Ордабасы в матче третьего тура группового этапа Кубка Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Принимавший сегодня на своем поле шымкентский «Ордабасы» футбольный клуб «Атырау» проиграл со счетом 4:1. Это уже не первый проигрыш местной команды на групповом этапе Кубка Казахстана.

Зрители остались крайне недовольны результатами встречи и устроили настоящий скандал.

«Мы не хотим, чтобы наши бюджетные средства расходовались так бездарно. Требуем, чтобы футбольный клуб расстался с легионерами. Пусть на их место придут местные молодые футболисты. Они наверняка будут биться до конца и в итоге наберутся опыта. И у нас, наконец, образуется не команда из легионеров, а своя»,- выразили свое возмущение болельщики футбольного клуба.

Благодаря этой победе «Ордабасы» набрал шесть очков и догнал алматинский «Кайрат» в турнирной таблице квартета А, «Атырау» идет с тремя очками, в активе «Аксу» очков нет.


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Автор:
Корреспондент
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