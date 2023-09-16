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    13:44, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Скандальному бою Головкина гарантировали место в истории бокса

    Геннадий Головкин
    Sports.kz
    Главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер признал, что второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом пятилетней давности войдет в историю как один из лучших реваншей в мировом боксе, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Sports.kz.

    Встреча прошла в Лас-Вегасе 15 сентября 2018 года и завершилась в пользу Альвареса решением большинства судей.tuyu ytyu


    «„Бой года-2018“ по версии журнала The Ring. Удивительно брутальное мастерство работы в инсайде и на средней дистанции, представленное обоими будущими членами Зала славы. К сожалению, споры и разногласия между фанатами не позволили большей части хардкорных болельщиков полностью оценить бой в реальном времени. Но этот матч-реванш хорошо состарится», — написал о поединке Фишер в своем Twitter.

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