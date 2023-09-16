Скандальному бою Головкина гарантировали место в истории бокса

Главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер признал, что второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом пятилетней давности войдет в историю как один из лучших реваншей в мировом боксе, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Sports.kz.

Встреча прошла в Лас-Вегасе 15 сентября 2018 года и завершилась в пользу Альвареса решением большинства судей.tuyu ytyu