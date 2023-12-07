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    15:52, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Скандальное видео во время вручения ключей прокомментировал аким Кызылординской области

    квартиры дом
    Иллюстративное фото: Алина Тулеубаева/Kazinform

    В начале недели в социальных сетях распространилось видео, где запечатлен аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев во время церемонии вручения ключей от квартир. Казахстанцы заметили недовольство со стороны главы региона и выразили в комментариях под видео свое негодование. Произошедшее он объяснил, отвечая на вопросы журналистов в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Он напомнил, что в регионе ведется строительство 300 многоэтажных жилых домов на 4170 квартир. В текущем году были введены в эксплуатацию порядка 2500 квартир, что позволило обеспечить около 11 тысяч жителей.

    По словам акима, в числе первых сданных — дома в районе Арала, где и было снято видео. Там ключи получили 100 семей.

    — На самом деле такого факта — недовольства — не было. Вчера, как сообщил мне руководитель пресс-службы, выпускавшие люди, для того, чтобы поднять свои рейтинги, выпустили это видео, сделали монтаж, увеличили скорость, вырезали нужные смотрибельные кадры. В пресс-службе сообщили мне, что эти люди признали свою вину и дали свое пояснение, — пояснил Нурлыбек Налибаев, отвечая на вопросы в Службе центральных коммуникаций.

    Он добавил, что при сдаче таких объектов почетная миссия по вручению ключей предоставляется аксакалам, уважаемым людям, которые дают благословение.

    — На кадрах видно — девушка подошла, я ей показываю рукой, чтобы она отнесла ветерану, но она понять не может. Холодно было. И вот вынужден был взять ключ и вручить. Что еще было делать. Сфотографировался с тем человеком, который получил ключи от квартиры, сказал, что на очереди стоят другие. А журналисты, не все, но среди них есть такие, которые для повышения своих рейтингов, «из-под ногтя вытаскивают грязь» и выставляют такие видео. Считаю, что это неправильно, — заключил глава региона.

    Нурлыбек Налибаев подчеркнул, что полное видео событий того дня можно найти на сайте акимата области.


    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Кызылординская область Акимат
    Анеля Касымова
    Автор
    Анеля Касымова
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