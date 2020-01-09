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Скандал в стоматологии Dr. Bro: неизвестно, сколько ребенок пролежит в коме

9 Января 2020 18:08
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Скандал в стоматологии Dr. Bro: неизвестно, сколько ребенок пролежит в коме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько еще сможет находиться в столичной больнице впавшая в кому девочка, рассказали в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Говорить, сколько она будет лежать, ни я, и никто другой не скажет. Все зависит от организма ребенка. Решение консилиума с выставлением диагноза смерти мозга еще не было. Мы сейчас занимаемся ребенком, проводим всю необходимую терапию с привлечением консультантов, необходимых в данном случае. Сколько она будет лежать или как – никто не ответит. Ребенок получает своевременную терапию, это однозначно», - сказала на брифинге врач-анестезиолог-реаниматолог Нурила Малтабарова.

По ее словам, ребенок будет наблюдаться ровно столько, сколько нужно.

«Сколько позволяет сердечно-сосудистая система ребенка. Он на данный момент вторые сутки находится в многопрофильной детской больнице №2», - добавила Нурила Малтабарова.

Как сообщалось, состояние девочки 2,5 лет, впавшей в кому после посещения стоматологической клиники в Нур-Султане, оценивается как крайне тяжелое.

Глава Минздрава Елжан Биртанов ранее проинформировал, что в городской детской больнице №2 был проведен консилиум по этой ситуации с участием лучших детских врачей, невропатологов, нейрохирургов, кардиохирургов и анестезиологов.

Ранее жительница столицы Анастасия Зелёная опубликовала пост в социальной сети, где рассказала о том, что ее дочь впала в кому после посещения стоматологической клиники.

В свою очередь Елжан Биртанов поручил проверить столичную стоматологическую клинику.

9 января в Министерстве здравоохранения РК озвучили результаты проверки столичной стоматологической клинки «Dr.Bro».


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Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия, Минздрав РК, Здравоохранение,
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Автор:

Серик Сабеков

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