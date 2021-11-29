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Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной

29 Ноября 2021 14:59
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Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Риддере сотрудник изолятора временного содержания задержан по подозрению в изнасиловании подчиненной. Заявление написала потерпевшая, место преступления – тот самый ИВС Риддера, написал Kozachkov offside, передает МИА «Казинформ».

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В департаменте полиции ВКО прокомментировали ситуацию.

«Департаментом полиции ВКО в отношении сотрудника ОП города Риддера проводится досудебное расследование, в рамках которого, он в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС. Иные обстоятельства по уголовному делу в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат», - сообщили в ведомстве.

«Подозреваемый уволен. Также своих должностей лишились его непосредственные руководители, вплоть до начальника городского отдела полиции», - сообщил начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев.

Как отметили в ДП области, сегодня вопросы законности и служебной дисциплины среди личного состава являются приоритетными в деятельности органов внутренних дел.

«Нами активно проводится работа по очищению собственных рядов от недисциплинированных сотрудников. Наша позиция принципиальна, любые нарушения законности жестко пресекаются, к виновным лицам применяются самые строгие дисциплинарные меры воздействия, вплоть до увольнения», - добавили в полиции.

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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Общество  
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