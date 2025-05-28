Скандал в НИШ: школа приняла окончательное решение

Ученика 11 класса переведут в общеобразовательную школу.

Об этом сообщил председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин.

Вчера в Алматы состоялись встречи с учеником, его родителями и педагогическим коллективом. В обсуждении также участвовали представители Министерства просвещения, региональный уполномоченный по правам ребенка и члены общественного совета.

— В ходе встреч мы еще раз обсудили ранее принятое решение и пришли к взаимопониманию. Позиция НИШ остается неизменной, ученик отчислен и переведен в государственную общеобразовательную школу. Со стороны его родителей возражений нет, — отметил Ануар Жангозин.

Он подчеркнул, что школа придерживается принципов уважительного и конструктивного взаимодействия, проявляя лояльность к ученикам, однако занимает твердую позицию в вопросах уважения к педагогам.

Председатель правления поблагодарил общественность за неравнодушие к ситуации, а также министра просвещения, представителей министерства, уполномоченных по правам ребенка за поддержку и внимательное отношение.

Согласно информации Министерства просвещения, по поручению министра в Алматы срочно прибыл председатель Комитета по охране прав детей. На месте были проведены встречи с представителями НИШ, региональным уполномоченным по правам ребенка и членами общественного совета.

— В ходе открытого и конструктивного диалога всесторонне рассмотрены обстоятельства и обсуждены все возможные варианты дальнейшего обучения. Решения принимались с соблюдением законодательства, — сообщила официальный представитель ведомства Мереке Амангелдыкызы.

Министерство напомнило, что уважение к педагогу и доверие к его профессиональному мнению — неотъемлемые принципы образовательной среды, а также призвало строго соблюдать нормы Закона РК «О статусе педагога».

Напомним, ранее стало известно, что учащийся 11 «L» класса был отчислен за день до выпускного за оскорбление учителя. Ученик признал допущенную ошибку, и Министерство просило руководство школы рассмотреть ситуацию с позиций гуманности и педагогической целесообразности.