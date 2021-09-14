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    17:24, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Скандал в карагандинском зоопарке: ветеринарного врача уволили

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ветеринарного врача карагандинского зоопарка уволили после возмущений общественности из-за видео в социальных сетях, где были запечатлены кадры с окровавленными оленями, у которых спилили рога. А директору зоологического парка был объявлен выговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня стало известно, что ветеринарного врача карагандинского зоопарка уволили. Причиной этому стал общественный резонанс по поводу видео с окровавленными оленями, у которых были спилены рога. Директору же учреждения объявили выговор.

    «Приказом отдела культуры и развития языков объявлен выговор директору зоопарка, и за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей уволен ветеринарный врач зоопарка», - сообщили в пресс-службе акимата города Караганды.

    Напомним, 9 сентября в социальных сетях появилось видео окровавленных оленей. На кадрах было видно, что животные лежат неподвижно со спиленными рогами. Данная публикация вызвало массу негативных высказываний в сторону сотрудников руководства зоопарка. На следующий день была организована пресс-конференция, где руководитель зоопаркаи специалисты объяснили, что это ежегодная профилактическая мера. А животные были обездвижены безопасными препаратами, и спустя несколько часов уже резво играли. Сейчас олени себя чувствуют хорошо.


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