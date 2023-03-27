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    00:31, 27 Март 2023 | GMT +6

    Скандал в Индии: немецкая шахматистка отказалась от участия в серии Гран-при FIDE

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шахматистка из Германии Элизабет Петц снялась с этапа серии Гран-при FIDE в Нью-Дели. Об этом сообщили в Немецком шахматном союзе (DSB), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как уточнили в шахматном союзе, учитывая несоответствующие условия со стороны организаторов, Элизабет Петц решила отказаться от участия в Гран-при ФИДЕ в Нью-Дели.

    «Я не могу смириться с тем, что не все игроки начинают турнир с одинаковой квалификацией. Задуманное решение новой жеребьевки с честным распределением цветов не удалось из-за ультиматума одного игрока. Даже если вы начинаете шесть раз белыми и четыре раза черными, как в моем случае, несправедливое распределение других игроков не является обязательным условием честного и равного для всех турнира», - приводит цитату шахматистки DSB.

    Ранее стало известно, что казахстанка Жансая Абдумалик отказалась принимать участие в турнире.

    Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик, решившую покинуть турнир из-за уровня его организации.

    Позже Ж. Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой, а президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович принес извинения участникам турнира.

    Казахстанская федерация шахмат отреагировала на скандал и выступила с заявлением.

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