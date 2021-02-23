Скандал в игровом клубе устроил пьяный акмолинец после проигрыша

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – Пьяный игроман не смог смириться с проигрышем и устроил дебош в игровом клубе в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 20 февраля в дежурную часть Атбасарского районного отдела полиции поступило заявление от 57-летнего местного жителя о том, что посетитель игрового клуба «Лото» в заведении устроил скандал, разбил монитор и процессор компьютера.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что ранее судимый мужчина, нанесший материальный ущерб заведению, являлся неоднократным клиентом игрового клуба. По словам нетрезвого правонарушителя, ранее он не раз проигрывал денежные средства в клубе, но не мог остановиться и приходил снова. 20 февраля он проиграл 200 тысяч тенге и поэтому устроил дебош в заведении», - рассказали в ведомстве.

По факту возбуждено досудебное производство по ч.1 ст. 293 УК РК «Хулиганство».



