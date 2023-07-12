Скандал в детской деревне «Шанырак» в Атырау: назначен новый директор

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в детской деревне семейного типа «Шанырак», где полицией проводится расследование, назначен новый директор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Скандал вокруг детской деревни семейного типа «Шанырак», где воспитываются белее 50 детей в возрасте от 3 до 18 лет, длится с февраля 2023 года. Когда правозащитница Дина Тансари сообщила, что на телефон доверия обратился воспитанник детского дома. Тогда 16-летний подросток пожаловался, что его бьют. Директора учреждения отстранили от должности, а департамент полиции Атырауской области сообщил, что начато расследование по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Однако в начале июля после того, как еще один воспитанник пожаловался на побои, в соцсетях вновь начали обсуждать ситуацию в детской деревне.

«Детская деревня всегда в центре внимания акимата Атырауской области. Вместе с Закиевой Динарой Болатовной, представителем по защите прав детей при Президенте Казахстана, посетили детскую деревню «Шанырак» и изучили ситуацию. По-моему мнению, дела, которые до сих пор обсуждались в сети, являются результатом разногласий между бывшим сотрудником и бывшим менеджером. В результате страдают дети. В различных постах, размещенных в сети, видно, что обе стороны пытаются оправдать себя. В детской деревне «Шанырак» будет назначен новый директор. Конкурс объявлен. Будет укреплена система видеонаблюдения. Камеры будут подключены напрямую к департаменту образования», - сообщил заместитель акима области на своей странице в Фейсбук.

Уполномоченная по правам детей Динара Закиева на своей странице в Facebook сообщила, что провела анонимный опрос среди детей и изучила записи с видеокамер.

«Были установлены следующие нарушения: рукоприкладство со стороны двоих воспитателей, дети большую часть времени в кухонном помещении проводили сами, конфликты между некоторыми воспитанниками, нахождение чужого взрослого в доме, отсутствие записей с видеокамер и другие нарушения. Передана информация заместителю акима области и будет направлена в прокуратуру. В целом, дети были открыты к разговору, рассказали мне кем хотят стать в будущем, поделились своими переживаниями. Записали мой номер, чтобы переписываться», - написала Динара Закиева.

Накануне заместитель акима области Жасулан Бисембиев вновь побывал в «Шаныраке».

«В детскую деревню семейного типа «Шанырак» назначен временно исполняющий обязанности директора. Им стал Мукашев Касым Хадырулы. Ранее Касым Хадырулы много лет проработал в Центре адаптации несовершеннолетних, Кризисном центре, Детском доме. Считаю, что накопленный в опыт Касыма Хадырулы поможет урегулированию сложной ситуации в детской деревне «Шанырак»», - написал на своей странице в Фейсбук Жасулан Бисембиев.