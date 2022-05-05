5 Мая 2022 14:00

Скандал с казахстанскими сурдлимпийцами произошел в Бразилии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Союз спортсменов Казахстана обратились отечественные сурдлимпийцы – спортсмены пожаловались на то, что Комитет по делам спорта и физической культуры опротестовывает медаль своего же спортсмена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здравствуйте, в общем такая ситуация. К нам обратились спортсмены из сборной на Сурдлимпиаде в Бразилии. Оказывается, наш спортсмен дзюдоист Еркебулан Канафин выиграл первое золото Сурдлимпиады, а комитет спорта даже об этом не сообщил. Но хуже другое. Несмотря на то, что международные судьи признали победу, комитет спорта, по словам тренера сборной, сам подает протест против медали в своей же сборной», - такое заявление распространил среди представителей СМИ Союз спортсменов Казахстана.

Сложившуюся ситуацию подтвердила и вице-президент Сурдлимпийского комитета Казахстана Айжан Чокина.

«Ситуация следующая: на Сурдлимпиаду формировать сборную имеет право только Сурдлимпийский комитет РК, а не Комитет по делам спорта и физической культуры и не Министерство культуры и спорта. Если хотят участвовать, они должны с нами согласовывать. То есть, у нас этот конфликт пошел примерно 2-3 месяца назад. Потому что они одних спортсменов предлагали, мы других. Они не допустили наших спортсменов нелегитимно. В итоге поехали и наши спортсмены, и их», - рассказала Айжан Чокина в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

По ее словам, на спортсменов оказывалось давление.

«Когда они туда приехали, Комитет по делам спорта и физической культуры написал письмо в Международный Олимпийский комитет (МОК), чтобы не допускали наших спортсменов. А МОК поддержал нас, потому что по закону только мы имеем право формировать сборную. Им отказали. Все это время на наших спортсменов оказывалось давление, из-за чего двое спортсменов проиграли», - отметила спикер.

Айжан Чокина также заявила, что тренеры и представители Комитета по делам спорта и физической культуры не только сами пытаются опротестовать результат, но и рекомендуют сделать это нашим соперникам.

«Так как это Сурдлимпиада, все спортсмены перед началом проходят международную комиссию на предмет соответствия состояния физического здоровья. Наш спортсмен прошел комиссию и потому принимал участие. Но тренеры сборной написали протест о том, что спортсмен не глухой, а слышащий. Получается, что наши же казахстанцы идут против своего же спортсмена. Просто, он неугоден этим тренерам. Тренеры не успокоились, даже когда им показали аудиограмму. За выход в финал наш спортсмен боролся с французом – действующим чемпионом мира. Они пошли к французам и порекомендовали написать протест», - заявила Айжан Чокина.

Параллельно, наша редакция обратилась за комментариями в Комитет по делам спорта и физической культуры, там пообещали озвучить свою позицию немного позже. Корреспондент «Казинформа» будет держать читателей в курсе дальнейшего развития событий.



