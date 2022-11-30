Скандал с БЦЖ в Актобе: министр здравоохранения сообщила о результатах работы комиссии

30 Ноября 2022, 22:51

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Школьникам Актобе, которым в сентябре этого года вместо пробы Манту ввели живую вакцину БЦЖ, Министерство здравоохранения окажет всестороннюю помощь. Об этом сказала сегодня министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе брифинга в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, в сентябре 42 первоклассникам вместо пробы Манту ошибочно была введена вакцина БЦЖ. Родители узнали об этом через 2 недели, у некоторых детей возникла температура, место укола загноилось.

По этому факту Минздрав РК назначил расследование.

По словам министра здравоохранения Ажар Гиният, в работе частной клиники, которая проводила вакцинацию детей, выявлены нарушения, медцентр отстранен от оказания этих услуг, документы направлены в правоохранительные органы.

Как известно, частная клиника оказывала школе медицинские услуги для детей.

«Комиссия показала, что в частной клинике, которая проводила вакцинацию, есть нарушения санитарных правил. Все документы переданы в правоохранительные органы. Этот медцентр отстранен от оказания медуслуг школе, дети переданы в городские поликлиники», - сказала министр.

А.Гиният сегодня встретилась с родителями и детьми.

«Сегодня я встретилась с родителями, осмотрела детей. Осложнений от неправильной вакцинации нет. Дети находились под наблюдением местных и республиканских специалистов. Мне также каждый день поступает информация об их состоянии. В дальнейшем мы будем продолжать наблюдение, родители просили об оздоровлении детей. Этим детям будет оказана всесторонняя помощь, в том числе по санаторно-курортному лечению», - сказала А. Гиният.