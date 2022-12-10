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Скандальный американский супертяж проведет бой в Казахстане

10 Декабря 2022, 11:51
Скандальный американский супертяж проведет бой в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американский боксер-супертяжеловес Джаррелл Миллер (25-0-1, 21 КО) проведет свой следующий поединок в Астане 16 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxRec.com, «Большой малыш» Миллер сразится с аргентинцем Максимиллиано Алехандро Созой (10-2, 5 КО). Формат поединка — десять раундов.

Для Миллера предстоящий бой станет уже третьим в 2022 году. В своем предыдущем выступлении 23 июня в США Джаррелл нокаутировал мексиканца Дерека Карденаса (8-10, 7 КО).

До 2022 года Миллер не выходил на ринг в течение почти четырех лет в результате дисквалификации после нескольких положительных допинг-проб, которые привели в частности к отмене поединка против тогдашнего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа в 2019 году.


Фото: sports.kz

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