Скандальному бою Головкина гарантировали место в истории бокса

Главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер признал, что второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом пятилетней давности войдет в историю как один из лучших реваншей в мировом боксе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Встреча прошла в Лас-Вегасе 15 сентября 2018 года и завершилась в пользу Альвареса решением большинства судей.



«Бой года-2018«по версии журнала The Ring. Удивительно брутальное мастерство работы в инсайде и на средней дистанции, представленное обоими будущими членами Зала славы. К сожалению, споры и разногласия между фанатами не позволили большей части хардкорных болельщиков полностью оценить бой в реальном времени. Но этот матч-реванш хорошо состарится», — написал о поединке Фишер в своем Twitter.