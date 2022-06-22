Скандальное видео с призывниками в Таразе прокомментировали в военкомате

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Видеоролик о том, как призывников силой забирают с улиц в Таразе, вызвал широкий резонанс у жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На кадрах видно, как выпускников колледжа прямо после экзаменов загружают в «Газель» без каких-либо опознавательных знаков под крики матерей.

«Экзамены сегодня, - сказала одна из женщин. - Просто нахально приехали, загрузили моего единственного ребенка. Я после рака, родить не могу больше... У меня нет 5 тыс. каждый раз присылать…, чтоб его не убили там, не били!».

По словам других матерей, их детям не присылали повесток и не дали забрать школьные аттестаты.

На запрос корреспондента МИА «Казинформ» ответили в пресс-службе регионального командования «Юг» и в департаменте по делам обороны Жамбылской области.

«Мы понимаем огорчение родителей этих юношей по поводу того, что их сыновья после экзамена поехали не домой, принимать поздравления от родных по случаю сдачи последнего экзамена, а на сборный пункт, - сообщила начальник пресс-службы Таразского гарнизона Дина Мухаринова. - Но призывная кампания продолжается, она продлится до 30 июня, и необходимо сформировать еще несколько команд для отправки их в ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований».

По ее словам, в последнее время наблюдается игнорирование призывниками SMS-сообщений с номера 1414 по системе электронного правительства Egov. Молодые люди также избегают получения повесток, которые приносят домой призывникам. В результате этого наблюдается нехватка граждан призывного возраста для отправки в армию.

«Что такое срочная воинская служба? Фактически, это годовой курс военного обучения. За этот год юноши должны изучить уставы воинской службы, законы, связанные с Вооруженными силами, освоить в полной мере оружие и получить воинские учетные специальности. Для чего? Для того, что, если вдруг страна окажется в опасности, эти юноши встали бы на защиту Отечества, и их не нужно будет обучать с нуля, так как они уже все обучены. Если все массово и поголовно будут уклоняться от призыва, то кто тогда будет защищать Родину?» - считает Д.Мухаринова.

Заместитель начальника департамента по делам обороны Жамбылской области Хасен Карабаев напомнил об Указе Президента РК о призыве в ряды отечественных Вооруженных сил.

«В этом году Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 4 марта 2022 года № 827 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2022 года». На основании этого указа в каждой области, и в Жамбылской в том числе, выходит постановление главы региона о призыве. Еще одним документом, на основании которого проводится призыв, является приказ министра обороны. То есть, имеются три регламентирующих документа, на основании которых и производится призыв в армию. Представители органов военного управления действуют на основании этих документов», - сообщил он.

По словам спикера, накануне призыва в органы военного управления поступает наряд.

«Это конкретные цифры, которые спускаются вышестоящим органом, и мы должны выполнить. По Жамбылской области за одну призывную весенне-летнюю кампанию, с 1 марта и по 30 июня, необходимо отобрать и направить в ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований порядка 1 300 юношей. Сначала ведется отправка в ряды пограничной службы КНБ и Службу государственной охраны (СГО), потом формируются команды в ряды Вооруженных сил. И на заключительном этапе, как сейчас, идет отбор в ряды Национальной гвардии РК. По факту эти юноши еще с 16 лет, с первой приписной комиссии, проинформированы о том, что в восемнадцатилетнем возрасте будут призваны. Для них призыв не должен быть неожиданностью, ведь им уже 18 лет и всем приходили СМС-оповещения о необходимости явиться в органы военного управления», - сказал Хасен Карабаев.

«Относительно заявлений некоторых родителей, что их дети после колледжа планировали поступать в высшие учебные заведения, могу сказать, что призывная кампания продолжается. Юноши, сдавшие последний экзамен в учебном заведении, являются его выпускниками, при этом еще не зачислены в другие учебные заведения. Одно только желание и стремление поступать не является поводом для отсрочки от призыва. Поводом для отсрочки является фактическое зачисление в учебное заведение», - уточнил спикер.