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Скамейка для примирения появилась в Актау

8 Июня 2020 04:30
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Скамейка для примирения появилась в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Необычная композиция - скамья примирения - появилась в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.

Особенность скамьи в том, что сиденье опускается к середине под углом. Присевшая пара будет скатываться к середине - друг к другу.

Отмечается, ранее подобная скамья появилась в 2015 году.

Скамейка в виде большого сердца олицетворяет собой символ любви и романтики. Дизайн скамейки был продуман таким образом, чтобы пара влюблённых, садясь на лавочку, «скатывались» друг к другу в центр скамейки.

Спустя два года на набережной установили скамейку для влюбленных.



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Ключевые слова: Мангистауская область,
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