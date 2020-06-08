Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:34
-
-
-
-
-
-
Скамейка для примирения появилась в Актау
8 Июня 2020 04:30
Поделиться:
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Необычная композиция - скамья примирения - появилась в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.
Особенность скамьи в том, что сиденье опускается к середине под углом. Присевшая пара будет скатываться к середине - друг к другу.
Отмечается, ранее подобная скамья появилась в 2015 году.
Скамейка в виде большого сердца олицетворяет собой символ любви и романтики. Дизайн скамейки был продуман таким образом, чтобы пара влюблённых, садясь на лавочку, «скатывались» друг к другу в центр скамейки.
Спустя два года на набережной установили скамейку для влюбленных.
Ключевые слова: Мангистауская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- В Мангистауской области с 8 июня усилят карантин
- Пассажирка родила ребенка в поезде сообщением Актобе - Актау
- «Нұрлы жер»: 9,5 тысячи жилищ построят в Мангистауской области в этом году
- Устроивших гонки выпускников в Мангистауской области привлекли к ответственности
- Глава государства принял акима Мангыстауской области Серикбая Трумова
- Автодорогу вдоль побережья Каспия реконструируют в Мангистауской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047
Редактор
Нургуль Калиева
954-047