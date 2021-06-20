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    18:21, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    Скамейка-библиотека появилась в одном из посёлков в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Книги по QR-коду могут скачать и читать жители посёлка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области. Такую необычную акцию организовали сотрудники местной библиотеки на открытом воздухе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Карагандинской области сельские библиотекари взяли на вооружение электронную систему. В посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района появилась необычная скамейка. Это одновременно и место для отдыха, и мобильная библиотека.

    «Скачай и читай!» – по этому принципу работает проект. На корешок каждой книги нанесён QR-код. С его помощью скачиваешь на своё мобильное устройство любое понравившееся произведение. И читаешь, удобно расположившись под сенью деревьев.

    Эта идея понравилась и взрослым, и детям.


    Теги:
    Карагандинская область Общество
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