Скамью за 7,5 млн тенге планировал закупить сельский акимат в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области за полгода выявила 63 факта завышения планируемых закупочных цен. Предотвратили необоснованное расходование 1,4 млрд тенге бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя департамента по противодействию коррупции Сергея Перова, завышение цен выявили в 34 государственных органах.

«Предотвращен закуп скамьи за 7,5 млн тенге аппаратом акима Пресновского сельского округа Жамбылского района. Экономия составила 6,7 млн тенге. Отдел образования Айыртауского района планировал закупить отопительные котлы по 30,7 млн тенге за штуку на общую сумму 307,6 млн тенге. После реагирования Антикоррупционной службы в план госзакупок внесены изменения, экономия составила 279,3 млн тенге», -проинформировал С.Перов.