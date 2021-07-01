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    10:00, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Скалолазы из Алматы выиграли командный зачет чемпионата Казахстана

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    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - в Бурабае завершился чемпионат Казахстана по скалолазанию на естественном рельефе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Медали распределились следующим образом:

    Итоги Чемпионата РК по спортивному скалолазанию на естественном рельефе (п.Бурабай 26 июня – 01 июля)

    Мужчины

    1 место – Артем Девятериков

    2 место – Алексей Молчанов

    3 место – Иосиф Никулин

    Женщины

    1 место – Екатерина Круть

    2 место – Зарина Агылманова

    3 место – Оксана Манакова

    Командный зачет

    1 место – Алматы

    2 место – Карагандинская область

    3 место – Нур-Султан


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