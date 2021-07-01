Скалолазы из Алматы выиграли командный зачет чемпионата Казахстана

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - в Бурабае завершился чемпионат Казахстана по скалолазанию на естественном рельефе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Медали распределились следующим образом:

Итоги Чемпионата РК по спортивному скалолазанию на естественном рельефе (п.Бурабай 26 июня – 01 июля)

Мужчины

1 место – Артем Девятериков

2 место – Алексей Молчанов

3 место – Иосиф Никулин

Женщины

1 место – Екатерина Круть

2 место – Зарина Агылманова

3 место – Оксана Манакова

Командный зачет

1 место – Алматы

2 место – Карагандинская область

3 место – Нур-Султан