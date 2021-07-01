10:00, 01 Июль 2021 | GMT +6
Скалолазы из Алматы выиграли командный зачет чемпионата Казахстана
БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - в Бурабае завершился чемпионат Казахстана по скалолазанию на естественном рельефе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Медали распределились следующим образом:
Итоги Чемпионата РК по спортивному скалолазанию на естественном рельефе (п.Бурабай 26 июня – 01 июля)
Мужчины
1 место – Артем Девятериков
2 место – Алексей Молчанов
3 место – Иосиф Никулин
Женщины
1 место – Екатерина Круть
2 место – Зарина Агылманова
3 место – Оксана Манакова
Командный зачет
1 место – Алматы
2 место – Карагандинская область
3 место – Нур-Султан