Скалолаз Хайбуллин выполнил норматив на участие в Олимпиаде-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по спортивному скалолазанию Ришат Хайбуллин выполнил норматив на участие в Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Квоты разыгрывались в рамках чемпионата мира, который в эти дни проходит в Хатиодзи (Япония). В квалификационном споре участвовали 20 спортсменов, показавших в квалификации наиболее высокие результаты. В свою очередь норматив в итоге могли выполнить только семь спортсменов, прошедших в финал.

Как отметили в НОК РК, одна из них автоматически отходила японскому скалолазу на правах хозяина предстоящей Олимпиады. В финальную восьмерку ЧМ в многоборье пробились четыре японца. Это значит, что Хайбуллин гарантированно выполнил квалификационный норматив на участие в Играх, так как от страны на ОИ-2020 смогут выступить только два атлета.

«Система квалификации у нас выглядит таким образом, что семь квот разыгрывались на чемпионате мира. Одну можно было заполучить на континентальном первенстве. Также будет еще в декабре лицензионный турнир. Я была уверена, что Ришат сможет попасть в 20-ку сильнейших в многоборье, которые разыгрывали между собой путевки на ОИ. Хайбуллин квалифицировался в 20-ку с 14-м результатом. В квалификации при этом принимали участие 83 спортсмена из 39 стран. Проанализировав состав тех, кто прошел дальше, мы поняли, что у Ришата есть шанс выполнить норматив - в этой самой «двадцатке» были представители только восьми стран. В дисциплине «скорость» Ришат установил новый рекорд Казахстана - 5,863 секунд, что позволило ему также занять лидирующую позицию», - сообщила главный тренер команды Казахстана Сауле Ыскакова.

Стоит отметить, что спортивное скалолазание впервые будет представлено в олимпийской программе. В этом качестве его утвердили в 2016 году на сессии Международного Олимпийского комитета. Соревнования на Играх будут проводиться в соответствии с существующими правилами международных соревнований от IFSC.

Добавим, на сегодняшний день в активе #TEAMKZ 10 лицензий. Их завоевали пловец Дмитрий Баландин (100, 200 метров брассом), легкоатлеты Ольга Рыпакова и Георгий Шейко, Евгений Гидич в велоспорте на шоссе (лицензия - неименная), мужская команда по стрельбе из классического лука, представители которой также выступят и в личных соревнованиях (Денис Ганькин, Ильфат Абдуллин, Санжар Мусаев) и пловец Виталий Худяков (плавание на открытой воде).