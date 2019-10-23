Скалодром, скейт-парк и фонтаны планируют построить возле «Халык Арены» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Медеуского района Алматы рассказали, как планируют обустроить территорию возле ледового дворца «Халык Арена», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Через сайт электронного правительства жители Медеуского района - в частности, района около ледового дворца «Халык арена» - пожаловались в блог акиму Алматы. В данном участке города в основном частный сектор, узкие улицы, нет детских площадок и тренажеров. Горожане попросили акима построить на территории комплекса «Халык Арена» детскую площадку с разными тренажерами. Кроме того, как обратили внимание жители, поблизости нет ни одного бассейна.

В ответ на обращение жителей в аппарате акима Медеуского района сообщили, что ледовый дворец «Халык Арена» был построен в 2016 году к Зимней Универсиаде 2017 года. На сегодняшний день объект является «домашней ареной» развития ледовых видов спорта и предназначен для проведения спортивных мероприятий по хоккею, фигурному катанию. Кроме того, во дворце открыты более 15 видов секций (тренировочный центр для хоккеистов, тренажерные залы, кроссфит, школы гимнастики, секции единоборства, художественные студии, языковые курсы и др.)

«На данный момент управляющей компанией ТОО «M-Line Property Management» совместно с городскими службами рассматривается проект по развитию прилегающей территории ледового комплекса «Халык Арена». Проектом предусмотрено строительство спортивных и воркаут-площадок, велодорожек, веревочного парка, скалодрома, скейт-парка, фонтанов и др. Проект планируется реализовать за счет частных инвестиций в 2020-2022 гг. Проект находится на согласовании», - говорится в ответе районного акимата.

Вместе с тем, размещение плавательного бассейна в проекте ледового комплекса не предусмотрено.

Также в ответе говорится, что строительство легкоатлетического манежа на 5 тысяч мест планируется восточнее «Халык Арена», по ул. Халиуллина, 102/2. В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование, затем планируется разработка ПСД.