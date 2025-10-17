SKAI вошла в совет: ИИ проанализировал эффективность проектов «Самрук-Қазына»

В заседании впервые принял участие независимый цифровой член СД на базе искусственного интеллекта с правом голоса - SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence).

Данная нейросеть, созданная на базе казахстанской языковой модели Alem LLM, была ранее презентована Главе государства в рамках международного форума Digital Bridge 2025.

На повестке заседания рассмотрены итоги деятельности Фонда за 9 месяцев текущего года.

Внимание уделено ходу исполнения поручений Президента по реализации крупных инфраструктурных проектов.

В Жамбылской области запущен завод по производству компонентов для ветроэнергетики.

В Жанаозене введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 50 МВт.

Произведен запуск первого пускового комплекса газификации города Косшы. Новая инфраструктура протяженностью 409 километров обеспечивает транспортировку до 32,8 тыс. кубометров газа в час.

Открыто рабочее движение по вторым путям на участке Достык–Мойынты, что значительно повысит пропускную способность железнодорожной сети, ускорит перевозку грузов и создаст новые возможности для развития экспортного потенциала страны.

Введен в эксплуатацию новый магистральный газопровод «Талдыкорган - Ушарал» протяженностью 302 км. Фонд продолжает реализацию масштабных инициатив в сфере энергетики, транспорта, цифровизации.

Членами совета директоров был поднят ряд вопросов касательно показателей эффективности реализации проектов. Председатель правления Фонда Нурлан Жакупов доложил, что в целом наблюдается устойчивая положительная динамика финансовых показателей. Производственные результаты соответствуют уровню плановых значений. Согласно мониторингу, освоение средств по крупным инвестиционным проектам группы Фонда составляет 99%.

Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание членов СД на вопросах исполнения Фондом ранее данных поручений по поддержке отечественных товаропроизводителей.

Цифровой член совета директоров SKAI проинформировала, что прирост поддержки отечественных товаропроизводителей Фондом за 9 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года достиг 75%. Объем закупок товаров у отечественных товаропроизводителей составил 721 млрд тенге. Всего заключено 7 227 договоров с 497 отечественными товаропроизводителями (9 мес. 2024 года – 411 млрд тенге, 414 договоров с 516 ОТП).

По оценке SKAI, план по объему закупок на текущий год будет существенно перевыполнен с учетом сделки по покупке локомотивов у отечественного производителя, принадлежащего Wabtec.

На заседании также была заслушана информация о ходе реализации президентской инициативы «Таза Казахстан», в рамках которой сотрудниками компаний группы «Самрук-Қазына» будет высажено порядка 1 млн деревьев. Кроме того, была представлена информация о социальных проектах в сфере инклюзии, спорта и медицины. На сегодня свыше 700 тыс. человек охвачено соцуслугами на базе 87 объектов, включая спортивные комплексы, реабилитационные центры и кабинеты поддержки инклюзии. До конца года Фонд планирует открыть еще ряд объектов, в том числе новые спорткомплексы в Мангистауской и Западно-Казахстанской областях.

По итогам заседания руководству Фонда «Самрук-Қазына» поручено обеспечить своевременную сдачу в эксплуатацию инфраструктурных проектов и усилить работу по поддержке отечественных товаропроизводителей. Необходимо увеличить долю казахстанского содержания в закупках товаров и услуг.

По данным Фонда «Самрук-Қазына», в нейросеть SKAI загружена вся информация по рассмотренным советом директоров вопросам, начиная с 2008 года. SKAI прошла соответствующее обучение и в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами РК. Нейросеть способна в режиме реального времени обрабатывать финансовые, операционные и рыночные данные, выявлять закономерности, прогнозировать риски и последствия, а также формировать обоснованные рекомендации и принимать решения по каждому вопросу повестки. Точность и независимость аналитики SKAI существенно снижает влияние человеческого фактора и повышает прозрачность корпоративного управления. Все данные хранятся в защищенной среде на GPU-кластере АО «Казахтелеком», полностью локализованном в Казахстане.