Скачущих лошадей заметили на трассе в Алматинской области
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лошади без наездников проскакали по трассе в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео от очевидцев было опубликовано в социальной сети. На кадрах можно увидеть, как лошади скачут прямо по оживленной дороге.
Как прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, инцидент зарегистрирован в селе Райымбек Карасайского района на трассе Алматы-Бишкек .
«Сотрудниками ОМПС УП Карасайского района устанавливается владелец лошадей, который будет привлечен к административной ответственности в порядке ст. 408 ч.1 КРКоАП (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных), а так же ст. 505 ч. 1 КРКоАП (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов путем повреждения зеленых насаждений)», - сообщили в полиции региона.
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