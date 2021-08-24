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Скачущих лошадей заметили на трассе в Алматинской области

24 Августа 2021 22:27
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Скачущих лошадей заметили на трассе в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лошади без наездников проскакали по трассе в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео от очевидцев было опубликовано в социальной сети. На кадрах можно увидеть, как лошади скачут прямо по оживленной дороге.

Как прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, инцидент зарегистрирован в селе Райымбек Карасайского района на трассе Алматы-Бишкек .

«Сотрудниками ОМПС УП Карасайского района устанавливается владелец лошадей, который будет привлечен к административной ответственности в порядке ст. 408 ч.1 КРКоАП (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных), а так же ст. 505 ч. 1 КРКоАП (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов путем повреждения зеленых насаждений)», - сообщили в полиции региона.



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#Алматинская область   #Происшествия  
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Автор:

Гульзат Сахова

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