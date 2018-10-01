Скачки на Кубок акима пройдут Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается скаковой сезон 2018 года. 7 октября на республиканском ипподроме состоятся скачки на Приз акима г. Алматы, передает Информационно-спортивный хаб.

В рамках одиннадцатого дня сезона пройдут 7 скачек, аламан байга и жорга-жарыс:

Приз на лошадях 2-х лет, дистанция 1600 м

Приз на лошадях 3 лет и старше, дистанция 1600 м, скачут девушки

Приз «Луговского Конного Завода в честь Иванова В.В.», на лошадях 3-х лет и старше ахалтекинской верховой породы, дистанция 1600 м

Кубок Акима г. Алматы, на лошадях 3 лет и старше, группа 1, дистанция 4000 м

Приз «Мангуста», на кобылах 3 лет и старше арабской верховой породы, дистанция 2000 м

Гандикап на лошадях 3-х лет и старше, рожденных в РК, дистанция 2400 м

Кубок Коннозаводчиков, на лошадях 3-х лет и старше, группа 1, дистанция 2400 м

Аламан Байга, дистанция 21 км

Жорга-жарыс, дистанция 8 км

В перерывах между скачками пройдет уже традиционная скачка на пони. Свое мастерство покажут спортсмены по различным видам конных дисциплин.

Всего в сезоне 2018 года на Алматинском республиканском ипподроме планируется испытать около 350 голов племенных лошадей в течение 12 скаковых дней. Вход: бесплатный

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