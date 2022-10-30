Скабелка анонсировал изменения в «Барысе» после пятого подряд поражения в КХЛ

УФА. КАЗИНФОРМ - Наставник астанинского «Барыса» Андрей Скабелка во время послематчевой пресс-конференции встречи Континентальной хоккейной лиги против уфимского «Салавата Юлаева» (1:5) подвел итоги игры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«В такую непростую ситуацию мы попали, если говорить не только об игре, а в целом. Столько у нас индивидуальных ошибок и можно уже констатировать, что выявляется такой момент, где... сложно подбирать слова. «Пассажиров» становится многовато. Это очень плохо, потому что должен быть лидер. Еще домашние матчи это показывали. Да, ребята там травмированы, но всегда я говорю, что чья-то травма - это шанс для тех, кто мало играет. И они говорят, что они хотят играть много, но несоответствие идет. Сейчас отдохнем и мы не можем мириться с таким положением и будем принимать решения. Что касается игры, мы неплохо начали затем два броска и два гола. Не сильно опасны они были, но любой бросок опасен хотя. Сейчас «Салават Юлаев» в хорошем режиме, пользовались быстрыми контратаками», - отметил Андрей Скабелка.

Как сообщалось, «Барыс» проиграл пятый подряд матч КХЛ



