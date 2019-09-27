СК-Фармация: Началась отгрузка лекарств для столичного онкоцентра
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос с поставкой лекарств для столичного онкоцентра из-за высокой задолженности решен - онкопрепараты на сумму 160 млн тенге уже повезли в медорганизацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «СК-Фармация».
«Сегодня в онкоцентр Нур-Султана повезли 130 наименований препаратов для онкологических пациентов – объем, который запланирован на поставку в сентябре.
Решение об отгрузке медикаментов в онкоцентр принято руководством «СК-Фармация» по поручению Министра здравоохранения РК Елжана Биртанова продолжать отгрузку онкопрепаратов», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, к настоящему моменту Единым дистрибьютором получено письмо от управления здравоохранения Нур-Султана с обязательством проконтролировать погашение задолженности клиники за использованные в 2019 году лекарства.
«По поводу задолженности, сложившейся в предыдущие годы, управление общественного здравоохранения акимата города Нур-Султана также обещает приложить максимальные усилия для ее решения», - добавили в пресс-службе.
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