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    15:31, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    СК-Фармация ищет новых поставщиков для замены украинских лекарств

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ТОО «СК-Фармация» рассматривает варианты для замены поставок лекарств из Украины. В настоящее время возможны поставки из Индии, Китая и стран Европы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил руководитель единого дистрибьютора Ерхат Искалиев, Казахстан расторгает договоренности с торгово-промышленной палатой Украины в связи с закрытием заводов и обновляет проведение конкурса. По его словам, Украина обращалась с просьбой подождать, но у Казахстана нет такой возможности, так как необходимо обеспечивать лекарствами пациентов.

    «Объективно говоря, украинские цены хорошие, но заводы приостановили работу. Рассматриваем Индию, Китай, Европу. С логистикой проблем нет, мы переключились на казахстанские машины: Kazlogistics, КТЖ помогает», - рассказал он корреспонденту МИА «Казинформ».

    Ерхат Искалиев заверил, что в этом году проблем с обеспечением лекарств не будет. Закуп лекарств производится на полгода вперед. Продолжается отгрузка лекарств из России. Сейчас ведется работа по подготовке к 2023 году, в том числе, изучение ситуации и переговоры с Минздравом Украины.

    Ранее сообщалось , что от общего объема из Украины в Казахстан поставлялось 1,6%, или 25 наименований лекарственных препаратов. В начале года из Украины в страну поставили препаратов от 40% до 70% от этого объема.


    Теги:
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