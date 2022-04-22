СК-Фармация ищет новых поставщиков для замены украинских лекарств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ТОО «СК-Фармация» рассматривает варианты для замены поставок лекарств из Украины. В настоящее время возможны поставки из Индии, Китая и стран Европы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил руководитель единого дистрибьютора Ерхат Искалиев, Казахстан расторгает договоренности с торгово-промышленной палатой Украины в связи с закрытием заводов и обновляет проведение конкурса. По его словам, Украина обращалась с просьбой подождать, но у Казахстана нет такой возможности, так как необходимо обеспечивать лекарствами пациентов.

«Объективно говоря, украинские цены хорошие, но заводы приостановили работу. Рассматриваем Индию, Китай, Европу. С логистикой проблем нет, мы переключились на казахстанские машины: Kazlogistics, КТЖ помогает», - рассказал он корреспонденту МИА «Казинформ».

Ерхат Искалиев заверил, что в этом году проблем с обеспечением лекарств не будет. Закуп лекарств производится на полгода вперед. Продолжается отгрузка лекарств из России. Сейчас ведется работа по подготовке к 2023 году, в том числе, изучение ситуации и переговоры с Минздравом Украины.

Ранее сообщалось , что от общего объема из Украины в Казахстан поставлялось 1,6%, или 25 наименований лекарственных препаратов. В начале года из Украины в страну поставили препаратов от 40% до 70% от этого объема.