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    17:07, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Ситуацию с особняком Масимова прокомментировали в акимате Астаны

    Акимат столицы не планирует принимать в коммунальную собственность здание, которое ранее предлагалось передать городу безвозмездно, передает корреспондент агентства Kazinform.

    особняк Масимов
    Фото: cabinet-auction.e-qazyna.kz

    - В настоящее время принятие вышеуказанного здания в коммунальную собственность не планируется, - сообщили в управлении активов и государственных закупок Астаны.

    Таким образом, в акимате подтвердили, что особняк Карима Масимова стоимостью 1,6 млрд тенге не будет передан городу.

    Ранее дом осужденного за госизмену Карима Масимова трижды не смогли продать на торгах. В третий раз конфискованный дом выставили на аукционе в апреле этого года.

    Позже стало известно, что недвижимость может перейти в государственную собственность.

    Напомним, что конфискованный гостевой дом бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) выставили на торги в Астане впервые в феврале этого года и повторно 28 марта. Стартовая цена объекта была указана в сумме 1,8 млрд тенге. Гарантийный взнос – 117,9 млн тенге.

    Однако ни феврале, ни в марте из-за отсутствия зарегистрированных участников торги не состоялись.

    Теги:
    Регионы Астана Карим Масимов
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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