Ситуацию с особняком Масимова прокомментировали в акимате Астаны
Акимат столицы не планирует принимать в коммунальную собственность здание, которое ранее предлагалось передать городу безвозмездно, передает корреспондент агентства Kazinform.
- В настоящее время принятие вышеуказанного здания в коммунальную собственность не планируется, - сообщили в управлении активов и государственных закупок Астаны.
Таким образом, в акимате подтвердили, что особняк Карима Масимова стоимостью 1,6 млрд тенге не будет передан городу.
Ранее дом осужденного за госизмену Карима Масимова трижды не смогли продать на торгах. В третий раз конфискованный дом выставили на аукционе в апреле этого года.
Позже стало известно, что недвижимость может перейти в государственную собственность.
Напомним, что конфискованный гостевой дом бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) выставили на торги в Астане впервые в феврале этого года и повторно 28 марта. Стартовая цена объекта была указана в сумме 1,8 млрд тенге. Гарантийный взнос – 117,9 млн тенге.
Однако ни феврале, ни в марте из-за отсутствия зарегистрированных участников торги не состоялись.