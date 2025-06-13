Ситуацию с особняком Масимова прокомментировали в акимате Астаны

- В настоящее время принятие вышеуказанного здания в коммунальную собственность не планируется, - сообщили в управлении активов и государственных закупок Астаны.

Таким образом, в акимате подтвердили, что особняк Карима Масимова стоимостью 1,6 млрд тенге не будет передан городу.

Ранее дом осужденного за госизмену Карима Масимова трижды не смогли продать на торгах. В третий раз конфискованный дом выставили на аукционе в апреле этого года.

Позже стало известно, что недвижимость может перейти в государственную собственность.

Напомним, что конфискованный гостевой дом бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) выставили на торги в Астане впервые в феврале этого года и повторно 28 марта. Стартовая цена объекта была указана в сумме 1,8 млрд тенге. Гарантийный взнос – 117,9 млн тенге.

Однако ни феврале, ни в марте из-за отсутствия зарегистрированных участников торги не состоялись.