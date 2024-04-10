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    20:11, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Ситуацию по водохранилищам прокомментировали в Минводы РК

    Каргалинское водохранилище
    Фото: акимат Актюбинской области

    Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает обеспечивать безопасную работу гидротехнических сооружений и водохранилищ для пропуска паводковых вод и регулирования уровня рек, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства.

    Ситуация на водохранилищах следующая:

    В Костанайской области пик паводка прошел и притоки воды идут на спад. Среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 93%.

    На месте продолжают работать специалисты министерства и акимата области, они регулируют пропуски воды. Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%, половодье по ним продолжается. Боковые притоки к реке Есиль идут на спад.

    В Западно-Казахстанской области 4 крупных водохранилища наполнены, в среднем, на 67%, все они работают в штатном режиме.

    Еще наблюдается повышение уровня реки Чаган, на сегодня приток в Чаганское водохранилище составляет 700 кубометров в секунду. По реке Жайык ожидается вторая волна половодья.

    По оперативным данным из России, сброс с Ириклинского гидроузла снизился до 1342 кубометров в секунду.

    Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и руководитель агентства водных ресурсов России сегодня обсудили совместную работу по гидротехническим сооружениям.

    В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение пяти крупных водохранилищ составляет 62%, все они работают в штатном режиме. Пик паводка ожидается на этой неделе. Все ответственные службы переведены в режим максимальной готовности.

    Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Пик половодья прошел.

    Аналогичные данные по водохранилищам Актюбинской области.

    4 крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в области прошел.

    — Водохранилища работают в штатном режиме. На всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства, как и ежечасный мониторинг обстановки на водоемах. Специалисты министерства регулярно выезжают на объекты и лично следят за работами по безопасному пропуску паводковых вод, регулированию речного стока и накоплению талой воды в водохранилищах, — сказала официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Ириклинское водохранилище Наводнение Регионы Казахстана Актюбинское водохранилище Водохранилище Западно-Казахстанская область Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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