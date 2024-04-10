Ситуацию по водохранилищам прокомментировали в Минводы РК

Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает обеспечивать безопасную работу гидротехнических сооружений и водохранилищ для пропуска паводковых вод и регулирования уровня рек, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Ситуация на водохранилищах следующая:

В Костанайской области пик паводка прошел и притоки воды идут на спад. Среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 93%.

На месте продолжают работать специалисты министерства и акимата области, они регулируют пропуски воды. Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%, половодье по ним продолжается. Боковые притоки к реке Есиль идут на спад.

В Западно-Казахстанской области 4 крупных водохранилища наполнены, в среднем, на 67%, все они работают в штатном режиме.

Еще наблюдается повышение уровня реки Чаган, на сегодня приток в Чаганское водохранилище составляет 700 кубометров в секунду. По реке Жайык ожидается вторая волна половодья.

По оперативным данным из России, сброс с Ириклинского гидроузла снизился до 1342 кубометров в секунду.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и руководитель агентства водных ресурсов России сегодня обсудили совместную работу по гидротехническим сооружениям.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение пяти крупных водохранилищ составляет 62%, все они работают в штатном режиме. Пик паводка ожидается на этой неделе. Все ответственные службы переведены в режим максимальной готовности.

Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Пик половодья прошел.

Аналогичные данные по водохранилищам Актюбинской области.

4 крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в области прошел.