Ситуацию по водохранилищам прокомментировали в Минводы РК
Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает обеспечивать безопасную работу гидротехнических сооружений и водохранилищ для пропуска паводковых вод и регулирования уровня рек, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства.
Ситуация на водохранилищах следующая:
В Костанайской области пик паводка прошел и притоки воды идут на спад. Среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 93%.
На месте продолжают работать специалисты министерства и акимата области, они регулируют пропуски воды. Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%, половодье по ним продолжается. Боковые притоки к реке Есиль идут на спад.
В Западно-Казахстанской области 4 крупных водохранилища наполнены, в среднем, на 67%, все они работают в штатном режиме.
Еще наблюдается повышение уровня реки Чаган, на сегодня приток в Чаганское водохранилище составляет 700 кубометров в секунду. По реке Жайык ожидается вторая волна половодья.
По оперативным данным из России, сброс с Ириклинского гидроузла снизился до 1342 кубометров в секунду.
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и руководитель агентства водных ресурсов России сегодня обсудили совместную работу по гидротехническим сооружениям.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение пяти крупных водохранилищ составляет 62%, все они работают в штатном режиме. Пик паводка ожидается на этой неделе. Все ответственные службы переведены в режим максимальной готовности.
Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Пик половодья прошел.
Аналогичные данные по водохранилищам Актюбинской области.
4 крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в области прошел.
— Водохранилища работают в штатном режиме. На всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства, как и ежечасный мониторинг обстановки на водоемах. Специалисты министерства регулярно выезжают на объекты и лично следят за работами по безопасному пропуску паводковых вод, регулированию речного стока и накоплению талой воды в водохранилищах, — сказала официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.