Угрозы населенным пунктам и жилым домам в Западно-Казахстанской области нет. Уровень воды в реке Жайык ежедневно снижается ниже опасной отметки, сообщил на брифинге в СЦК официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Только в населенном пункте Тайпак наблюдается повышение уровня воды. Уровень воды 9 метров 23 см, критический уровень 8 м 50 см, вода поднялась на 73 см. Этот населенный пункт расположен недалеко от Атырауской области. По нему ситуация взята на особый контроль. Возводятся дамбы, укладываются мешкотары, — сказал Нуржан Толеуш.



По его словам, без дорожно-транспортного сообщения остается один населенный пункт. Создан необходимый запас продуктов и медикаментов, угрозы для жителей нет.