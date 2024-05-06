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    17:00, 06 Май 2024 | GMT +6

    Ситуация в селе Тайпак в ЗКО — на особом контроле

    Жайык, Урал
    Фото: Kazinform

    Угрозы населенным пунктам и жилым домам в Западно-Казахстанской области нет. Уровень воды в реке Жайык ежедневно снижается ниже опасной отметки, сообщил на брифинге в СЦК официальный представитель ДЧС  ЗКО Нуржан Толеуш, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Только в населенном пункте Тайпак наблюдается повышение уровня воды. Уровень воды 9 метров 23 см, критический уровень 8 м 50 см, вода поднялась на 73 см. Этот населенный пункт расположен недалеко от Атырауской области. По нему ситуация взята на особый контроль. Возводятся дамбы, укладываются мешкотары, — сказал Нуржан Толеуш.


    По его словам, без дорожно-транспортного сообщения остается один населенный пункт. Создан необходимый запас продуктов и медикаментов, угрозы для жителей нет.

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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