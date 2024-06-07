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    11:44, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Ситуация с паводком стабилизировалась в атырауском селе Талдыколь

    Ситуация с паводком стабилизировалась в атырауском селе Талдыколь
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    Ситуация в селе Талдыколь Махамбетского района Атырауской области на сегодня стабильная, уровень воды в реке начал снижаться. В течение дня эвакуированные жители вернутся в населенный пункт. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на областной оперативный штаб по ЧС.

    - На момент эвакуации большая часть жителей села была размещена в общежитии на базе Атырауского университета имени Х. Досмухамедова в Атырау. В настоящее время часть жителей вернулась в село. Поскольку основной подъездной путь был размыт водой, для сообщения была организована перевозка на лодках. Контроль за внутренним общественным порядком в селе обеспечивали сотрудники полиции. Кроме того, ведется круглосуточное дежурство у защитных дамб, где дежурят местные жители, - рассказал аким Бейбарысского сельского округа Сеилбек Зулкашев.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Паводки в Казахстане Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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