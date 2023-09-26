Ситуация с корью в Казахстане: школы на карантин не закрывались

За 8 месяцев этого года корью заболели более 3 тысяч человек в Казахстане. В основном болеют дети, а более 70% заболевших – непривитые дети. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Закрытых школ нет. На сегодняшний день за 8 месяцев корью заболели более 3 тысяч человек. В основном это дети и более 70% - непривитые дети. Я рассказывала, что к нам корь была завезена из-за рубежа. Были вспышки в некоторых соседних и европейских странах. Сейчас болеют непривитые, у кого нет иммунитета. В допандемийный год заболевали около 13 тысяч человек. Поэтому видим, что резкого роста нет, чтобы закрывать какие-то школы, принимать карантинные мероприятия», - прокомментировала Ажар Гиният на брифинге в Правительстве.

По словам министра здравоохранения, проводится определенная работа. В частности, контактные лица получают вакцину. В очагах заболеваемости идет работа по изоляции, обучению персонала.

«И эта работа системно идет. На сегодняшний день вакцин хватает», - добавила Ажар Гиният.

Ранее сообщалось, что корь в Казахстан завезли туристы из Турции, России и Египта.