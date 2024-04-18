Ситуация с контрабандой сигарет грозит стать неуправляемой – исполнительный директор Ассоциации QazSpirits

В 2023 году уровень контрабанды табачной продукции в Казахстане вырос в 1,5 раза – с 6,3% (2022) до 9,5%. Об этом свидетельствует исследование «Сбора пустых пачек» независимого экспертного агентства NielsenIQ. Причем такая тенденция продолжается уже на протяжении последних 3-4 лет, систематически показывая ежегодный рост. Мы поговорили с исполнительным директором Ассоциации QazSpirits Дмитрием Жуковым о том, каковы последствия нелегальной торговли табачной продукцией в Казахстане, и какие методы могут помочь в борьбе с повальной контрабандой.

– Дмитрий, как Вы оцениваете текущую ситуацию с контрабандой сигарет в Казахстане? Какие факторы, на Ваш взгляд, способствуют этому росту?

– Ситуация быстро выходит из-под контроля и грозит стать неуправляемой, особенно с запретом или фактическим запретом альтернатив. Факторов много. Основной – экономика. В 2023 году средняя зарплата казахстанцев выросла – но ненамного (на 2,3% по данным The Tenge – прим. ред.). Медианная зарплата особо не поменялась, то есть большая часть населения остается в стороне от этого прироста. При этом наблюдается рост акцизов, который не особо сообразуется как с экономический ситуацией, так и с факторами переключения на альтернативы и снижения курения, как такового. Фактически акциз – это единственный на сегодня инструмент борьбы Минздрава с курением сигарет, влияющий на ценообразование. Человеку, который привык потреблять определённое количество никотина, такие цены сильно бьют по карману. Поэтому люди будут искать более дешёвые альтернативы – в данном случае, контрабандную продукцию. Если есть спрос, то появляется и предложение – по всем законам рынка.

– Скажите, каковы последствия нелегальной торговли? Имеется в виду, как для экономики страны, так и для здоровья казахстанцев.

– Для экономики – это миллиардные потери, прежде всего, в виде налогов, как косвенных, так и прямых. Акцизы – это прямые платежи государству, ещё до того, как что-то продано. Если НДС поступает по длинной цепочке, то акциз, вот он вам – пожалуйста. Когда акциз не платится, это достаточно болезненно для государства – он используется для закрытия бюджетных расходов, для немедленных выплат учителям и медикам.

Далее. Контрабанда для страны в целом – это риск разрастания ОПГ, снижения легальной экономической активности. На любых крупных нелегальных денежных потоках появляются ОПГ, которые уже начинают жить своей жизнью. Примеров мы видим множество по всему миру. Тот же «Сухой закон» в 1920-х спровоцировал рост сильнейших ОПГ, действующих до сих пор.

Со временем контрабанда может обернуться рисками для здоровья казахстанцев. Как правило, сначала продают более-менее настоящие сигареты, а затем начинают торговать различным небезопасным суррогатом.

– Какие меры предпринимаются в настоящее время для борьбы с контрабандой сигарет в Казахстане? Какие пробелы Вы бы могли назвать в текущей стратегии борьбы с нелегальной табачной продукцией?

– Наша Ассоциация работает путём выявления точек и каналов реализации, поддержки гражданских инициатив, направленных на пресечение незаконной торговли. К слову, с инициативными гражданами мы начали работать в прошлом году. Очень эффективный метод – неравнодушные граждане, наблюдающие торговлю незаконным товаром в торговых точках, проводят разъяснительную работу, просят владельца или продавца магазина прекратить такие продажи. Если человек не понимает, то пишется заявление, сигнал идёт уже в правоохранительные органы. По опыту – 80% продавцов реагируют нормально, зачастую они сами не знают, что торгуют нелегальным товаром. После разъяснения они понимают, что на них тоже лежит ответственность за незаконную торговлю. Если такая работа ведется массово, то это имеет хороший мультипликативный эффект.

Какую борьбу ведет государство: пресекаются транзит, оптовые склады и точки реализации. Однако сил государства не хватает, чтобы пресекать розничную торговлю. Тем не менее работа ведется на фронте оптовых каналов. Но, как мы видим из роста цифр контрабанды, это не помогает. Тут нужны более системные и серьезные подходы.

Фото: личный архив Дмитрия Жукова

– Повышение штрафов за реализацию нелегальной табачной продукции в точках продаж представляется одним из наиболее подходящих вариантов борьбы с контрабандой. Согласны ли Вы с этим утверждением? Какие другие меры или подходы Вы бы могли предложить?

– Да, необходимо повышать штрафы. Известный метод во многих странах: когда есть возможность пресечь крупное правонарушение, ухватив за какое-то мелкое. Мы вскрываем небольшую партию, но наказываем как за большую. С одной стороны, это выглядит, как несоразмерность наказания, с другой стороны – это происходит тогда, когда все понимают, что «большое» доказать сложно. Если мы, к примеру, поймали браконьера с куском шерсти краснокнижного архара, то за это его сажают в тюрьму. Хотя и не доказано, что это был целый архар. Но вот такое правило позволяет сделать так, чтобы люди не могли избежать наказания. В нашем случае можно сделать так же, но не столь радикально. Например, снизить размер минимального ущерба для возбуждения дела и повысить штрафы, чтобы такой «бизнес» стал экономически не выгодным.

По Уголовному кодексу порог наступления ответственности – 10 тысяч МРП, это довольно серьёзная сумма. Если мы говорим о сигаретах, то следует понизить хотя бы до 5 тысяч МРП. При повторном нарушении ввести уголовную ответственность. Речь идёт о двух уровнях ответственности. В ряде случаев мы предлагаем ужесточение, а в остальных – снижение уровня порога наступления ответственности.

– К слову, в соседнем Кыргызстане создали национальную комиссию, в рамках которой происходит сотрудничество между государством и представителями табачной отрасли. Как бы Вы оценили эту меру?

– Они молодцы. То есть все игроки отрасли, фактически объединившись, представили госорганам свою программу по очищению рынка. Госорганы, в свою очередь, приняли эту программу и вовлеклись в неё. Теперь это совместная работа всех легальных игроков отрасли.

– Как Вы видите перспективы снижения уровня контрабанды сигарет в ближайшие годы в Казахстане?

– Честно скажу, при таком уровне акцизов и таком уровне доходов, сегодня довольно сложно одномоментно закрыть этот пробел. Самый действенный способ на сегодня – объединить гражданское общество с отраслью и государством для борьбы со всеми каналами распространения нелегальных продуктов.