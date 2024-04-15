Ситуация по паводкам в Костанайской области стабильная

На сегодняшний день паводковая ситуация в Костанайской области стабильная. Об этом на брифинге в СЦК сообщил руководитель управления по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите акимата Костанайской области Диас Кабдушев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации Диаса Кабдушева, три основных водохранилища области работают в штатном режиме.

– Сброс воды с Каратомарского водохранилища снижен до 300 кубометров в секунду. В активную фазу паводка сброс воды достигал 3300 кубометров в секунду. Также снижение сброса воды зафиксировано с Верхне-Тобольского (с 1500 до 100 кубометров в секунду) и Желкуарского (с 750 до 63 кубометров в секунду) водохранилищ, – рассказал руководитель управления на площадке в СЦК.

Он добавил, что подтопленными остаются 51 частный жилой дом (из них в городе Костанае – 30, с.Карамырза Карасуского района – 2, с.Алтынсарино и с.Мичурина Костанайского района – 19).

– На текущий момент по области эвакуировано 114 человек, в пунктах временного размещения находятся 189 человек, остальные разместились по родственникам. Из трех мостов, обеспечивающих жизнедеятельность города Костанай, по одному мосту движение перекрыто, – отметил Диас Кабдушев.

Продолжается работа комиссий по оценке ущерба, а также оказанию помощи всем пострадавшим. Производится выплата компенсаций по падежу скота. По данным ветеринарной службы по 214 головам погибшего скота прошла оплата.

В настоящее время социальная помощь выплачена 1051 семьям на сумму 200 млн тенге, уточнил спикер.