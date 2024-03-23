Ситуация по кори стабилизировалась — Минздрав РК

За последние 2 месяца заболеваемость корью в Казахстане снизилась на 38 процентов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает агентство Kazinform.

За последние два месяца заболеваемость корью в Казахстане снизилась на 38 процентов. В рамках дополнительной иммунизации привито 92 процента подлежащих вакцинации лиц.

— При этом продолжается регистрация заболеваемости, в связи с чем родителям необходимо проверить наличие прививок против кори у своих детей. В случае отсутствия вакцинации рекомендуем вакцинироваться в поликлинике по месту прикрепления, — говорится в сообщении.

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По данным Минздрава, за последние два месяца заболеваемость корью в Казахстане снизилась на треть, или на 38 процентов. В рамках дополнительной иммунизации привито 92 процента подлежащих вакцинации лиц.

"При этом продолжается регистрация заболеваемости, в связи с чем родителям необходимо проверить наличие прививок против кори у своих детей. В случае отсутствия вакцинации рекомендуем вакцинироваться в поликлинике по месту прикрепления", - добавили в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что симптомы кори схожи с симптомами ОРВИ:

повышение температуры тела;

кашель;

на 4-5 день заболевания появляется сыпь.

Эта инфекция опасна такими осложнениями, как энцефалиты, пневмонии и отиты.