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    11:09, 23 Март 2024 | GMT +6

    Ситуация по кори стабилизировалась — Минздрав РК

    корь
    Фото: gov.kz

    За последние 2 месяца заболеваемость корью в Казахстане снизилась на 38 процентов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает агентство Kazinform.

    За последние два месяца заболеваемость корью в Казахстане снизилась на 38 процентов. В рамках дополнительной иммунизации привито 92 процента подлежащих вакцинации лиц.

    — При этом продолжается регистрация заболеваемости, в связи с чем родителям необходимо проверить наличие прививок против кори у своих детей. В случае отсутствия вакцинации рекомендуем вакцинироваться в поликлинике по месту прикрепления, — говорится в сообщении.

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    По данным Минздрава, за последние два месяца заболеваемость корью в Казахстане снизилась на треть, или на 38 процентов. В рамках дополнительной иммунизации привито 92 процента подлежащих вакцинации лиц.

    "При этом продолжается регистрация заболеваемости, в связи с чем родителям необходимо проверить наличие прививок против кори у своих детей. В случае отсутствия вакцинации рекомендуем вакцинироваться в поликлинике по месту прикрепления", - добавили в ведомстве.

    В Минздраве напомнили, что симптомы кори схожи с симптомами ОРВИ:

    • повышение температуры тела;
    • кашель;
    • на 4-5 день заболевания появляется сыпь.

    Эта инфекция опасна такими осложнениями, как энцефалиты, пневмонии и отиты.

    Теги:
    Казахстан Здоровье Вакцинация Корь Минздрав РК
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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