Ситуация по кори остается сложной – Национальный центр общественного здравоохранения

На сегодня сложившаяся эпидемиологическая ситуация по кори остается сложной. С начала 2023 года по республике зарегистрировано 20 188 случаев кори, из них 81%, или 16 351 случай, приходится на детей до 14 лет. Об этом сообщила на экспертном круглом столе в Службе центральных коммуникаций председатель правления РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» Министерства здравоохранения РК Манар Смагул, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Среди подростков зарегистрировано 706 случаев, это 3,4%, 15,4% зарегистрировано среди взрослого населения (3 131 случай). Случаи кори зарегистрированы во всех регионах, наиболее высокий показатель заболеваемость регистрируется в Шымкенте (3 069 случаев), показатель на 100 тысяч населения составляет 263,5. В Алматы зарегистрировано 3 010 случаев. В Алматинской области - 1 812 случаев, в Жамбылской области – 2 724 случая, в Мангистауской области – 1 701 случай, в Атырауской области – 1 377, в Актюбинской – 1 485 случаев и в Кызылординской области – 1 182 случая. Ежедневно на территории республики регистрируется порядка 350 случаев кори. Основная заболеваемость приходится на невакцинированных лиц, – отметила Манар Смагул.

По ее словам, по республике доля непривитых детей среди заболевших составляет 83,6% (13 670 случаев). В организованных коллективах, то есть в 643 школах республики, зарегистрировано 1 466 случаев кори, при этом количество контактных составляет более 20 000 случаев. В первые 72 часа согласно эпидемиологическим показаниям охвачено вакцинацией 3 898 человек. Вместе с тем среди контактных регистрируются случаи отказа от вакцинации – 967 случаев, из которых 724 контактных имеют медицинские отводы.

– Необходимо отметить, что на сегодня проводится вакцинация контактных во всех зарегистрированных очагах. Также с момента регистрации кори в Казахстане проводится наверстывающая вакцинация. Тенденция отказов от вакцинации сохраняется, о чем свидетельствует регистрация заболеваемости среди невакцинированных лиц, в том числе тех, кто отказался от вакцинации. Доля данных лиц составляет 57,4% (7 854 человека). 18,2% имеют медицинские противопоказания к вакцинации (2 492 человека). По недостижению возраста вакцинации заболели 3 148 детей, 23%, – рассказала председатель правления РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» Минздрава РК.

Манар Смагул добавила, что за последние сутки вакцинировано 22 144 человека. В рамках плановой вакцинации охвачено 84% детей (порядка 300 000 детей в возрасте 1 года и 6 лет). Также проводится вакцинация в очагах непривитых контактных до 30 лет – порядка 18 000 человек по республике. В рамках наверстывающей вакцинации вакцинировано более чем 70 000 лиц.

По всем регионам Казахстана интенсивно проводится информационно-разъяснительная работа с использованием всех средств коммуникации. Для вакцинации детей используется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита, которая используется в Казахстане с 2003 года. Осуществлен закуп 1,5 млн тысяч доз.



