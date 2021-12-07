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вчера 23:00
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Ситуацию вокруг мобильных переводов прокомментировал Кайрат Келимбетов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов прокомментировал ситуацию вокруг мобильных переводов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сейчас в Казахстане сложилась неоднозначная ситуация вокруг мобильных переводов. Вы как бывший председатель Нацбанка видели, как формировалась новая технологическая инфраструктура. Сейчас как относитесь к ужесточению контроля за электронными кошельками?» - спросил ведущий программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар» Ерлан Бекхожин.
«Есть два момента. С одной стороны, мы должны поощрять мобильные переводы. Вы знаете, что возникли новые экосистемы, благодаря которым пользуются не только граждане Казахстана в своей повседневной деятельности для оплаты коммунальных расходов, оплаты кинотеатров, оплаты покупок магазинов, но это и стало применяться в том числе предпринимателями для того, чтобы вести тот или иной бизнес», - рассказал Кайрат Келимбетов в эфире программы.
«Мне кажется, что здесь четко нужно сказать, что происходит революция, когда мы от экономики, которая базировалась на наличных платежах, переходим на безналичную экономику. Гонку цифровизации у себя банки второго уровня начали. Думаю, что этот процесс нельзя останавливать, это очень важный и нужный для страны процесс», - отметил К. Келимбетов.
По словам председателя Агентства, «в случае возникновения вопросов по налогообложению, нужно конкретно проговаривать с финансовым регулятором, Национальным банком и непосредственно с участниками этого рынка, но не в ущерб развитию экосистем.
«Мой личный подход - наверное, сейчас этап, когда нужно поощрять развитие экосистем. Потом неизбежно, естественными образом придет этап, когда это станет частью общегосударственной цифровой экосистемы, вопросы того или иного налогообложения будут подниматься, и это не будет беспокоить наших граждан и предпринимателей», - считает глава Агентства.
Напомним, в обществе активно обсуждается тема мобильных переводов и платежей.
Ранее в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК ответили на наиболее часто задаваемые вопросы населения в связи с мобильными переводами.
Как пояснили в ведомстве, мобильные переводы между физическими лицами не подлежат налогообложению и проверке. Вносимые изменения касаются предпринимателей, принимающих в качестве оплаты денежные средства путем мобильных переводов, которые не отражают легальные обороты в декларациях.
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